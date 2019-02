Werke voller Emotionen

Viernheim.Zur Vernissage unter dem Titel „Emotions“ lädt der Kunstraum Gerdi Gutperle (Heidelberger Straße 9) am Dienstag, 26. Februar, 19 Uhr, ein. Maler und Bildhauer Henry Kistner aus Neidenstein präsentiert in der Galerie mehr als 65 seiner Arbeiten. Humoristisch umrahmt wird die Ausstellung von Cartoons der Künstlerin Claudia Hennemann aus Bammental.

Henry Kistner, Jahrgang 1965, lebt und arbeitet als Künstler im Rhein-Neckar-Raum. Seine Skulpturen und Bilder spiegeln nach Angaben des Kunstraums seine permanente Suche nach neuen Formen und Materialien wider. „Seine künstlerischen Ideen basieren auf der Materialisierung von philosophisch aufgearbeiteten Emotionen“, heißt es in der Einladung zu der Vernissage. Höhepunkt der Ausstellung sei der zehn Bilder umfassende Zyklus „Der Ring des Nibelungen“. Er war unter anderem auf der 15. Artfair in Shanghai, der Schlosseremitage Bayreuth und bei den Hirschberger Kulturtagen „Wagner im Spiegel der Zeit“ zu sehen.

Ebenfalls in der Region tätig ist Claudia Hennemann, die 1967 geboren wurde. Sie beeindrucke durch ihren anregenden Humor, der in ihren geistreichen Kunst-Cartoons wie „Gehörschderkatz“ sichtbar werde, heißt es in der Mitteilung des Kunstraums Gerdi Gutperle. red

© Südhessen Morgen, Montag, 11.02.2019