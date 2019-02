Werke von großer Trauer

Viernheim.Krieg, Krankheit und unerfüllte Liebe: Gerade in schlechten Lebensphasen haben Komponisten besonders ergreifende Werke geschrieben, Kompositionen über ihr eigenes Schicksal. Um dieses Sujet ranken sich viele Musikwerke. Am berührendsten ist wohl die 5. Symphonie von Beethoven, in der er „das Schicksal an der Pforte pochen“ hörte. Schicksal – das ist auch das Thema beim nächsten Konzert mit Violinistin Jeanette Pitkevica zusammen mit dem Nefesch-Trio sowie Rodolfo Mijares (Bratsche): Sie treten am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der Kulturscheune auf. Eintrittskarten sind jetzt schon im Vorverkauf erhältlich.

Aufgeführt werden Werke von Robert Schumann (Trio für Klavier, Violine, Violoncello und in g-Moll, op.110), seiner Ehefrau Clara Schumann (Trio für Klavier, Violine, Violoncello und in g-Moll, op. 17) und Johannes Brahms (Quartett für Klavier, Violine, Bratsche und Violoncello und in c-Moll, op. 60). Sie haben alle einen tragischen Hintergrund und zeigen die Zerrissenheit der Komponisten.

Seufzermotiv am Anfang

Johannes Brahms war unsterblich verliebt in die 15 Jahre ältere Clara Schumann, die Frau seines Freundes und Förderers Robert Schumann. Zerrissen zwischen der hoffnungslosen Liebe und seiner Loyalität gegenüber dem Freund, begann er 1855 mit seinem Klavierquartett in c-Moll, op. 60. Das Seufzermotiv am Anfang lässt sein Leid erahnen.

Von allen Sinnen verlassen war Robert Schumann. Was Brahms nur in Gedanken vorschwebte, setzte der Komponist und Musikkritiker Robert Schumann in die Tat um. Geplagt von Depressionen sprang er 1854 in den Rhein, um sich das Leben zu nehmen, wurde aber gerettet. Geistig umnachtet verbrachte er die letzten zwei Jahre bis zu seinem Tod 1856 in einer Nervenheilanstalt. In seiner depressiven Phase hatte er sein letztes Orchesterwerk, das Violinkonzert in d-Moll, geschrieben.

Diese „Schicksalsmelodien“ will das Nefesch-Trio (Jeanette Pitkevica, Jooyun Choi und Rodolfo Mijares) mit viel Seele interpretieren und die Herzen von Liebhabern klassischer Musik zum Schweben bringen. Nefesch bedeutet ja so viel wie „viel Seele“. Und diese schwingt bei den Musikerinnen Jeanette Pitkevica (Violine), Jooyun Choi (Violoncello) und Gulnora Alimova (Klavier) auf jeden Fall mit.

Das vor einigen Jahren neu gegründete Nefesch-Trio konnte gleich bei seinem ersten Konzert das Publikum überzeugen, teil die städtische Presse- und Informationsstelle mit. Die Begeisterung und tiefe Verbundenheit, die die Musikerinnen bei ihrem gemeinsamen Musizieren empfinden, das Gefühl, sich musikalisch auf einer emotionalen Ebene zu treffen, „ist berauschend und bewegt sie, ihre gemeinsame Arbeit zu festigen und dauerhaft fortzusetzen“ heißt es in der Konzert-Ankündigung. red/bur

