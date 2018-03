Anzeige

Die zweite Hälfte der Spende geht an Yaa Soma. Der deutsch-burkinische Freundeskreis kümmert sich vor allem um Schulprojekte in Burkina Faso. Helga Winkenbach ist gerade aus Afrika zurückgekommen und stellt ein konkretes Projekt vor: In Bonsomnoré ist mit der Unterstützung der Eltern ein Schulgebäude gemauert worden. „Das hat aber kein Fundament, keine Fenster, keine Türen“, erzählt Helga Winkenbach, „da schlüpfen nachts die Ziegen rein.“ Seit drei Jahren wird so fast im Dunklen unterrichtet – und hier will Yaa Soma ansetzen und das Schulgebäude aufrüsten. Da kommt die Spende von Makerspace gerade richtig. Makerspace existiert seit etwas mehr als zwei Jahren in Viernheim. Angefangen hat es mit einer Holzwerkstatt, dann kamen Fahrradwerkstatt und PC-Werkstatt dazu. Inzwischen wird regelmäßig das Repair-Café angeboten, das nächste Treffen ist am kommenden Samstag.

Bei Makerspace wird allen Raum und Möglichkeit geboten, sich handwerklich zu betätigen. Das Angebot ist in Viernheim gut angenommen worden, sowohl von denen, die regelmäßig zum Sägen und Schrauben kommen als auch von denen, die Räder oder Computer zum Reparieren oder auch Werkzeuge und Maschinen vorbeibringen. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.03.2018