Werkzeuge und Maschinen gestohlen

Viernheim.Einbrecher haben aus einem Rohbau in der Bertholdus-Pfenningh-Straße Werkzeuge und Baumaschinen im Gesamtwert von mehr als 19 600 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, kletterten die Täter, nachdem die Bauarbeiter am Dienstag gegen 18.30 Uhr Feierabend gemacht hatten, über das Außengerüst auf das Dach des Gebäudes. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räume und nahmen das Werkzeug und die Baumaschinen an sich. Die Baustelle verließen sie über die Eingangstür. Die Tat muss sich laut Polizei vor 6.50 Uhr am Mittwoch ereignet haben. Hinweise zu dem Diebstahl nehmen die Ermittler der Polizei in Viernheim unter der Telefonnummer 06204/93 770 entgegen. pol

