„Wertstoffhof wird gut angenommen“

Viernheim.Seit fast einem halben Jahr ist Viernheim im Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) und es hat sich einiges getan in der Zwischenzeit. Am Lampertheimer Weg hat das Unternehmen rund 185 000 Euro investiert, um den Wertstoffhof zu sanieren. Die Ergebnisse wurden jetzt bei einem Pressegespräch vorgestellt. „Der Wertstoffhof in Viernheim ist von der Fläche her der drittgrößte im

...