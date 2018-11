Wertvolles Werkzeug gestohlen

Viernheim.Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 28., und Donnerstag, 29. November, ein Stromaggregat sowie einen Stemmhammer von einer Baustelle am Rhein-Neckar-Zentrum entwendet. Die Gegenstände waren nach Angaben der Polizei in einem Container auf dem Parkplatz gelagert. Die aufgebrochenen Vorhängeschlösser sowie das aufgedrückte Fenster zu einem Bauwagen waren am Donnerstag gegen 7.15 Uhr bemerkt worden. Der Wert der Beute wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Um in den Baucontainer eindringen zu können, haben die Unbekannten zuvor einen dort abgestellten Frontlader zur Seite fahren müssen. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06204/97 47-17. pol/bur

