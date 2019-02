Viernheim.Einen Vortrag zum Thema „Eumetsat – Wetter und Klima aus dem All“ hält Christine Träger-Chatterjee am Montag, 11. Februar, im Bürgerhaus-Restaurant Galicia. Die Veranstaltung des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen beginnt um 19.30 Uhr.

Die in Darmstadt ansässige Eumetsat ist eine europäische Einrichtung. Sie entwickelt und betreibt Satelliten, die vom Weltraum aus Wettervorhersagen möglich machen. „Aber ihr Blick auf die Erde entdeckt noch viel mehr und erlaubt zeitnah, Veränderungen in den Ozeanen, in der Atmosphäre und an Land ebenso zu registrieren wie Vergleiche über längere Zeiträume anzustellen“, heißt es in der Einladung der Grünen. red

