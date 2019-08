Wetter verhindert Spitzenleistungen

Viernheim.Mit Wind, Regen und schlechten Anlagen hatten die Viernheimer Leichtathleten des TSV Amicitia bei ihren jüngsten Wettbewerben zu kämpfen. Dennoch sicherten sich Rebecca Stuth und Günter Schramm vier Titel bei den südhessischen Seniorenmeisterschaften in Erbach.

Werferin Stuth startete mit dem Kugelstoßen in der Altersklasse W30. Mit ihrem weitesten Versuch kam sie auf 11,78 Meter, was der Viernheimerin den Sieg einbrachte. Gleiches gelang ihr mit 30,90 Metern im Speerwurf und mit dem Diskus, den sie 35,01 Meter weit warf. Durch den drehenden Wind und leichten Regen blieb Stuth in allen Disziplinen allerdings deutlich hinter ihren Jahresbestwerten zurück.

Auch Günter Schramm (M50) konnte sein Leistungsvermögen nicht ausschöpfen. Nach langer Verletzungspause und wenig Training erwartete der Viernheimer auch selbst keine außerordentlichen Leistungen. Trotzdem sicherte er sich mit der sechs Kilogramm schweren Kugel den Meistertitel. In seinem besten Versuch stieß Schramm die Kugel auf 10,40 Meter.

Verkürzte Anläufe

Hinzu kamen noch zwei zweite Plätze. Im Hochsprung überquerte der Jugendtrainer des TSV Amicitia 1,45 Meter, und im Weitsprung landete er bei 4,74 Metern. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen und der verkürzten Anläufe in den Sprungdisziplinen zeigte sich Schramm mit den Ergebnissen durchaus zufrieden.

Susan Münchenbach war am gleichen Tag bei einem Einladungswettkampf der TG Worms gefordert. Im Rahmen der Feier zum 100-jährigen Bestehen der Leichtathletikabteilung hatte der Verein Weitspringerinnen aus der Region mit einer Bestleistung von mehr als 5,50 Metern eingeladen.

Die Athletinnen hatten jedoch mit Regen und einer unebenen Anlaufbahn zu kämpfen. So war bereits Münchenbachs erster Sprung auf 5,14 Metern der weiteste Satz der Viernheimerin an diesem Tag. Damit konnte sie nicht um die vorderen Platzierungen mitkämpfen. Einen Tag später lief es für die 26-Jährige trotz teilweise böigen Winden besser. Bei den offenen Meisterschaften des Leichtathletik-Kreises Darmstadt-Dieburg in Egelsbach sprang Münchenbach 5,34 Meter. Damit gelang ihr die Tagesbestweite bei den Frauen. Allerdings startete sie wie alle Leichtathleten des TSV Amicitia an diesem Tag außer Wertung.

Jasmin Specht warf in der weiblichen Jugend U20 bei ihrem ersten Wettkampf mit dem 600-Gramm-Speer 23,50 Meter. Damit konnte sie ihre Leistungen aus dem Training nicht wiederholen. Von großem Nachteil waren die Witterungsbedingungen für die Sprinter. Jochen Hofmann hatte in seinem Lauf über 100 Meter der Männer einen Gegenwind von 4,7 Metern pro Sekunde. Daher war für ihn auch keine schnellere Zeit als 12,46 Sekunden möglich. Auch das Rennen über die doppelte Distanz war vom Wind geprägt. Die Zeit von 24,92 Sekunden war ebenso alles andere als zufriedenstellend für Hofmann.

Maximilian Lindermann schaffte es trotz der schwierigen Bedingungen, seine Bestzeit über 200 Meter auf 27,46 Sekunden zu steigern. Zuvor verbesserte er bereits im Hochsprung der Männer seine Bestmarke auf 1,56 Meter. Über 100 Meter hatte auch Lindermann mit starkem Gegenwind zu kämpfen und überquerte die Ziellinie nach 13,93 Sekunden.

Ebenfalls bei den Männern startete Roland Münchenbach. Im Weitsprung landete der Viernheimer in seinem besten Versuch bei 4,80 Metern. Direkt im Anschluss an seinen letzten Sprung lief er die 100 Meter in 13,72 Sekunden. cm

