Wettergott hat ein Einsehen

Viernheim.Am Veranstaltungstag gingen um die Mittagszeit nicht nur in der Schulstraße viele bange Blicke in Richtung Himmel, denn von dort aus donnerte es, Blitze zuckten, und es fiel ganz schön viel Regen.

Dabei sollte am Abend zwischen Sparkasse und Hallenbad ein Konzert stattfinden. Der Wettergott hatte letztendlich ein Einsehen, schickte sogar ein paar Sonnenstrahlen in die Viernheimer City und so konnte das Innenstadtfestchen steigen.

Den Ton gab dabei die Band Holger Bläß & Friends an, die ihren Instrumenten und Stimmen wesentlich angenehmere Klänge als das Donnergrollen entlockten. So kam auf wenigen Metern Straßenbelag bei groß und klein schnell gute Stimmung auf. Da wurde mitgesungen, getanzt und im Takt mitgeklatscht, vom verdienten Applaus für die Musiker ganz abgesehen.

Gut funktionierende Formation

Bandleader und Gitarrist Holger Bläß hatte einmal mehr eine gut funktionierende Formation auf die Beine gestellt, die für beste Stimmung sorgte. Eva-Jeanette Izoubaz präsentierte sich einmal mehr als vielseitige Sängerin, die den Liedern auch einen eigenen Anstrich verpasste. Schlagzeuger Tilo Gansloser und Nico Neumüller am Bass gaben den Takt vor. Keyboarder Dario Allegra haute mächtig in die Tasten und überzeugte bei einigen Songs auch als Sänger.

Bei der Auswahl der Lieder dürfte für jeden Geschmack etwas dabei gewesen sein, vorausgesetzt man mag moderne Musik. Mit „Lovely Day“ von Bill Withers, „Hold Back The River“ von James Bay, „Price Tag“ von Jessie J, „Englishman In New York“ von Sting, „Valerie“ von Amy Winehouse, „Kiss“ von Prince, „Use Somebody“ von Kings Of Leon, „Could You Be Loved“ von Bob Marley, „Rolling In The Deep“ von Adele, „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan oder „Like The Way I Do“ von Melissa Etheridge ging es quer durch die Historie des Pop und Rock.

Groß war die Freude über den gelungenen Abend natürlich auch bei den beteiligten Geschäften in der Schulstraße. Diesmal hatten das Eiscafé Riviera, Lotto und mehr Hofmann, die Zahnarztpraxis Böll, der Obst- und Gemüsegarten Aslaner, das Fotostudio Fresh, „Die Worschdkischd“, die Sparkasse Starkenburg und die städtische Wirtschaftsförderung die Veranstaltung unterstützt. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.08.2018