Wettkämpfe beginnen mit wenigen Mannschaften

Viernheim.Am dritten Septemberwochenende waren im Bowlingsport auch die Badenligen der Damen und Herren in Mannheim sowie die beiden Landesligen der Herren zu ihrem ersten Spieltag der Saison in Ludwigshafen auf den Bahnen. Die Badenliga Damen ist in dieser Saison auf vier Mannschaften geschrumpft, während die Spielklassen der Herren mit acht Teams besetzt sind. Aus Viernheim waren sieben Teams am Start.

Die Damen von Eintracht Käfertal spielten in der ersten Serie gegen Condor Mannheim, siegten mit 2878:2037 Pins in zwei Spielen und sicherten sich dazu die Punkte für das bessere Pin-Ergebnis. In der zweiten Serie gegen Don Bosco G/S Viernheim gelangen mit 2031:1900 Pins erneut zwei Erfolge und sechs Punkte, mit denen sie die Tabellenführung übernahmen.

Don Bosco G/S Viernheim erreichte gegen die Eagles Heidelberg 1995:1835 Pins in Serie eins in allen Spielen, in Serie zwei reichte es mit 1900:2031 Pins nur zu einem Sieg. Mit zehn Punkten belegen die Damen von Don Bosco G/S den zweiten Tabellenplatz.

Für Eintracht Käfertal spielten: Ingeborg Glück (1029 Pins), Daniela di Nunzio (1069), Cornelia Süß (1080) und Tanja Kowalski (891).

Für Don Bosco G/S spielten: Denise Rohr (1140 Pins), Petra Egner (917), Petra Rödel (931) und Dagmar Schmand (837).

Schwerer Start

In der Badenliga Herren hatten die Teams von BC Royal und BTT einen deutlich schwereren Stand. BC Royal traf in der ersten Serie auf Germania Mannheim und konnte mit dem Ergebnis von 2302:2424 Pins nur ein Spiel gewinnen. In der zweiten Serie gegen BC Fächerstadt Karlsruhe wurden mit 2540:2353 Pins zwei gewonnenen Spielen und sechs Punkte verbucht sowie mit acht Punkten der vierte Tabellenplatz erreicht.

BTT Viernheim traf in der ersten Serie auf Sparta Mannheim und sicherte sich mit 2123:2125 Pins die Punkte aus zwei Spielen, in der zweiten Serie gegen ABC Mannheim 2 waren mit 2123 :2325 Pins nur zwei Punkte zu gewinnen, die den sechsten Tabellenplatz einbrachten. Für BC Royal spielten: Hans Peter Eberspach (1333 Pins), Kai Barzen (1252), Peter Blaesing (1249) und Torsten Knoll (1108). Für BTT spielten: Stefan Wallner (1148 Pins), Patrick Keil (1108), Levin Breit (1028), Andreas Peper (595/3 Spiele) und Nicols Riesner (478/3).

In der ersten Landesliga traf das Team von Don Bosco G/S zuerst auf BC Royal 2 und erzielte mit 2341:2238 alle acht Punkte. In der zweiten Serie gegen Victoria Pforzheim wurden mit 2186:2049 Pins zwei Spiele und sechs Punkte gewonnen, die den zweite Tabellenplatz einbrachten. BC Royal unterlag in der ersten Serie gegen Don Bosco, gewann danach gegen Fächerstadt Karlsruhe mit 2180:2161 Pins zwei Spiele und sechs Punkte, die den fünften Rang in der Tabelle einbrachten.

Für Don Bosco G/S spielten: Werner Gehring (1258 Pins), Michael Lauser (1132), Volker Manke (1079) und Marcel Jung (1058). Für BC Royal 2 spielten: Stefan Fackel Kretz (1162 Pins), Uwe Kolbenschlag (1142) Robert Schroth (1105) und Hans Jürgen Dürholt (1009).

Zweite Serie

In der zweiten Landesliga ist der USC nur mit dem Team von BC Angels vertreten, die in der ersten Serie gegen ABC Mannheim 4 mit 1887:2050 Pins alle Punkte abgaben und in der zweiten Serie gegen Goldsatdt Pforzheim mit 2128:2131 Pins zwei Spiele gewannen. Vier Punkte führten zum sechsten Tabellenplatz.

Es spielten: Andreas Preiser (1049 Pins), Andreas Schindler (1014), Jürgen Leitner (999) und Tomas jung (954). red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.09.2020