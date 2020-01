Bürgerbeteiligung/Bürgernähe: Wie in den vergangenen Jahren ist uns ehrliche Bürgerbeteiligung auch 2020 wichtig. Wir haben oftmals Lösungen für die Anfragen von Bürgern gehabt und weitergeholfen, vieles ist nicht der Presse mitgeteilt worden. Es wird weitere offene Fraktionssitzungen geben, bei denen sich die Bürger aktiv einbringen können. Bei uns ist Bürgerbeteiligung kein Thema vor der Wahl, sondern seit Jahren gelebte Realität. Die Bürger sind inzwischen zuversichtlicher, dass sie ernstgenommen werden. Vor der vergangenen Kommunalwahl hat man häufig gehört, dass die Verwaltung sowieso macht, was sie will.

Transparenz: Wie man bei der Diskussion um die Zukunft der Marienkirche sehen kann, ist die Transparenz in Viernheim nicht optimal. Auch wir haben von der Absicht, aus der Marienkirche eine Kindertagesstätte zu machen, erst aus der Presse erfahren. Wir hoffen, dass wir Bewegung in das Thema Transparenz bringen können. Wenn das nicht gelingt, entscheidet der Wähler bei der nächsten Kommunalwahl und bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2021.

Bessere Kostenkontrolle: Angesichts des finanziellen Schreckensszenario für die Stadt, das Bürgermeister Baaß Ende 2019 aufgezeigt hat, erscheint es uns wichtig, höhere Belastungen für die Bürger abzuwenden. Immer wieder werden kommunale Bauvorhaben teurer als geplant, dies müssen wir unbedingt in den Griff bekommen. Letzes Jahr wurden diesbezüglich bereits Lösungsansätze eingebracht.

Gestaltungssatzung: Viele Gemeinden wie etwa Bensheim, Lorsch und Ladenburg haben bereits eine Gestaltungssatzung für Gebäude. Wenn wir den Rest an historischer Bausubstanz erhalten wollen, müssen wir eine solche Satzung auf den Weg bringen. Auch Herr Baaß hat den Abriss des alten Rathauses bedauert.

Bannholzgraben II/Nordwest II: Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum hat oberste Priorität.

Themen, an denen wir dranbleiben: Ausgleichsbeträge Innenstadtsannierung, Rathaussanierung, Bannholzgraben II, Nordwest II, Kita, Veränderungssperre wegen Römerhaus.

Ralf Kempf Fraktionsvorsitzender WGV

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.01.2020