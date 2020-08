Wichtige Einnahmen fallen weg

Viernheim.Wie viele andere Organisationen auch musste der Förderverein St. Aposteln seine Mitgliederversammlung verschieben. Um den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einhalten zu können, wurde das Treffen an einen außergewöhnlichen Ort verlegt – in den Pfarrgarten neben der Apostelkirche. Obwohl Neuwahlen anstanden, konnte die Tagesordnung im Rekordtempo abgearbeitet werden. Nach gut einer halben Stunde stand fest, dass der Förderverein auf Kontinuität setzt, denn im Vorstand gab es lediglich eine Veränderung. Ulrich Kahnert folgte Hermann Winkenbach, der 17 Jahre lang die Finanzen als Schatzmeister verwaltete.

Der langjährige Vorsitzende Jürgen Gutperle wurde ebenso in seinem Amt bestätigt wie seine Stellvertreterin Felice Epp, Geschäftsführerin Petra Borgwardt und Schriftführer Stefan Kühlwein. Manfred Bergmann, Marcus Bläß und Willy Gölz fungieren als Beisitzer. Werner Bläß und Claudia Bergmann prüfen künftig die Kasse. Dort hat es zuletzt nicht so oft geklingelt wie in den Jahren zuvor, und für 2020 wird sogar noch weniger erwartet. Deshalb musste in den noch gut gefüllten Sparstrumpf gegriffen werden.

„Beim nächsten Kassenbericht fehlt dann die Veranstaltung an Pfingsten, aber auch der Weihnachtsmarkt und weitere Aktivitäten fehlen“, rechnet Gutperle schon einmal hoch. Trotzdem hat der Förderverein die Eine-Million-Grenze im Visier, die spätestens 2021 fallen soll. „Stand Ende 2019 konnten wir 934 000 Euro zur Innenrenovierung der Apostelkirche beisteuern“, berichtete der Vorsitzende unter dem Applaus der Mitglieder.

Gutperles Rückblick auf 2019 fiel recht kurz aus, „das ist ja auch schon eine Weile her. Trotzdem möchte ich an einige Termine erinnern wie an die Aufführung der Operette ,La Luna’ im Pfarrgarten, die gleich dreimal zu sehen war und beim Publikum bestens ankam. Dazu kommt traditionell der Weihnachtsmarkt, bei dem wir wieder mit zwei Buden vertreten waren“.

Im kommenden Jahr soll das Stück „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß mit der Apostel-Spielschar und dem Starkenburg-Orchester nachgeholt werden, das an Pfingsten ebenfalls abgesagt werden musste. Dazu befinden sich weitere Veranstaltungen in Vorbereitung.

Am 20. September steht der jährliche Ausflug auf dem Programm, die Wanderung führt nach Muckensturm, zum Mittagessen in die Gaststätte Bühler Hof, danach wartet eine Weinprobe auf dem benachbarten Weingut Schröder. Man kann aber auch mit dem Rad oder dem Auto anreisen.

Bis dahin soll auch der ausgeschiedene Schatzmeister sein Präsent erhalten. „Wir hatten zwar schon etwas gekauft, allerdings mit Verfallsdatum. Deshalb konnten wir heute nichts überreichen“, verriet Gutperle unter dem Gelächter der Mitglieder. JR

