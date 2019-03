Wichtigen Sieg gesichert

Viernheim.Nach 60 Minuten müssen die Spieler und Verantwortlichen des TSV Amicitia tief durchatmen. Auf der Anzeige steht ein 26:23-Sieg gegen die TSG Wiesloch.

Allerdings hatte nach der ersten Viertelstunde kaum jemand in der Rudolf-Harbig-Halle mit einem Erfolg der Viernheimer Handballherren gerechnet – zu lethargisch präsentierte sich die Mannschaft in den ersten 20 Minuten. Sie lag schon mit sechs Toren im Hintertreffen, als endlich das Zusammenspiel funktionierte und der Rückstand sukzessive verkürzt wurde.

Der TSV Amicitia war schwach in die Partie gestartet. „Wir waren schon angespannt, weil wir wussten, dass wir gewinnen mussten“, gab Coach Frank Herbert zu. Offensiv gelang kaum etwas, freie Bälle wurden verworfen, die Viernheimer trafen zunächst nur vom Siebenmeterpunkt. Dazu machte es die Abwehr den Gegner oft zu leicht, die Folge war der 3:9-Zwischenstand nach 20 Minuten.

Aufholjagd beginnt spät

Wiesloch hätte sich in dieser Phase auch deutlicher mehr absetzen können. Trainer Herbert nahm die Auszeit und mahnte seine Spieler, die Partie konzentriert und ruhig weiterzuspielen. „Wir haben an uns geglaubt, nicht die Nerven verloren und unser Spielsystem beibehalten“, lobte er die Mannschaft, die in der 25. Minute das erste Feldtor erzielte und damit die Aufholjagd startete. Wenig später hatte der TSV Amicitia auf 6:9 verkürzt und nahm den Drei-Tore-Rückstand mit in die Pause (9:12).

Angetrieben von Holger Hubert, der nicht nur die Siebenmeter sicher verwandelte, sondern die passenden Spielzüge einleitete, konnte Viernheim nach dem Wechsel immer näher kommen. Seib hatte beim 15.16 schon den Anschluss geschafft, da zog die TSG nochmal auf 16:19 weg. Doch Helbig, Hubert, König und erneut Seib drehten den Spielstand in Überzahl um. Das 20:19 war die erste Führung seit dem 1:0. Wiesloch konnte dreimal bis zum 22:22 egalisieren. Geisler warf seine Farben mit 23:22 nach vorne, auf der anderen Seite scheiterte Wiesloch mit seinem Wurfversuch und Seib legte das 24:22 nach.

Bessere Abwehrformation

In der Schlussphase sicherte Torwart Patrick Koch, der für Dennis Hoffmann kam und sich nahtlos einfügte, den positiven Spielstand – auch dank einer anderen Abwehrformation, die konsequenter und aggressiver die Gäste-Angriffe störte. Denn wieder blieben die Gäste in der Viernheimer Abwehr hängen und Hubert markierte im Gegenzug das 25:22. Als König zum 26:22 traf und nicht mal mehr zwei Minuten auf der Uhr standen, feierten die TSV-Amicitia-Handballer den wichtigen Sieg, der nach 22 Minuten noch in weiter Ferne war.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Dennis Hoffmann; Pal Megyeri, Jan Willner, Ronny Unger, Dominik Seib 4, Julius Herbert 1, Robin Helbig 1, Philipp Oswald 2, Leon Schaal, Jannik Geisler 4, Holger Hubert 10/6, Marcel König 4/1.

