Wichtiger Beitrag zur Integration

Viernheim.„Es ist normal, verschieden zu sein.“ Diese Feststellung, die einst Bundespräsident Richard von Weizsäcker als Appell zu mehr Integration verkündete, prägte den Festakt anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Lebenshilfe Viernheim. Die Veranstaltung in der TSV-Halle war ein Treffen von Menschen, die sich schon seit vielen Jahren bei der Integration von Mitbürgern mit geistiger Behinderung in die Gemeinschaft der Bewohner der Stadt engagieren.

Vorsitzender Robert Miltner begrüßte zahlreiche Personen, die zu der positiven Entwicklung der Viernheimer Lebenshilfe beigetragen haben. Bürgermeister Matthias Baaß dankte vor allem den Eltern von Menschen mit Behinderung für ihre oftmals jahrzehntelange Betreuung. Die Sorge, was später aus den Kindern wird, löste auf Initiative des damaligen Vorsitzenden Johannes Schrey eine beispielhafte Hilfsaktion zum Bau eines Behindertenwohnheims aus.

Rückblick auf Bauprojekt

Baaß schilderte, wie schwierig es war, das Vorhaben zu finanzieren. Trotz kritischer Anmerkungen habe ganz Viernheim hinter diesem Projekt gestanden. Doch erst durch die großzügige Unterstützung der Hector-Stiftung sei die Finanzierung möglich gewesen. Heute ist das Johannes-Schrey-Haus laut Baaß das Zuhause für geistig behinderte Menschen. Betreut werden sie von Mitarbeitern der Hephata.

Joachim Schrey dankte dem früheren Vorsitzenden Jürgen Walther sowie Robert Miltner, dass sie die Arbeit seines Vaters so erfolgreich fortgesetzt hätten. Bei dem gegenwärtigen Wandel der Gesellschaft stehe auch die Lebenshilfe vor neuen Aufgaben. Doch dabei sollte man nicht nur nach staatlichen Hilfen rufen, sondern überlegen, was man selbst für die Gemeinschaft tun könne. Das unterstrich auch Judith Hoffman für die Hephata: „Wir haben unseren Schützlingen eine Stimme gegeben und Raum geschaffen.“ Ziel sei es, ihnen Selbstbestimmung und Sicherheit zu geben. Ernstlothar Keiper, Aufsichtsratsvorsitzender der Hector-Stiftung, erklärte, die Förderung des Wohnheim-Projekts sei vor allem der Wunsch von Josephine Hector gewesen. Erstmals sei damals ein Betrag in Millionenhöhe geflossen.

Besonders lange mit der Lebenshilfe verbunden ist der Lions Club. Dessen Präsident Jörg Vallen berichtete bei seiner Gratulation zum Jubiläum, dass der Verein bereits seit 1977 beim Kauf von Weihnachtsgeschenken mithelfe. Die Organisation liege bei Margit Walther. Als Jubiläumsgeschenk überreichte Vallen eine Spende von 1000 Euro. Bundestagabgeordnete Christine Lambrecht betonte, die Lebenshilfe habe für die Bürger mit Behinderung in Viernheim vor 50 Jahren den Anspruch auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingefordert.

Wie dieser Anspruch umgesetzt wurde, zeigte Robert Miltner mit einer Reihe von Bildern, die an Feste, Theateraufführungen, Ausflüge und sportliche Aktivitäten der Lebenshilfe erinnerten. Miltner würdigte das Engagement von Spendern und Helfern, vor allem auch der Interessengemeinschaft der Langstreckenläufer (IGL), die die Lebenshilfe schon seit 25 Jahren unterstützt.

Robert Miltner und die stellvertretende Vorsitzende Karin Hartmann zeichneten die Gründungsmitglieder Margret Schneider, Ludwig Müller und Johanna Herschel mit der Ehrennadel und Ehrenurkunde der Lebenshilfe aus. Die gleiche Auszeichnung gab es für Ernstlothar Keiper, Jörg Vallen, Alice Martin für die IGL und das Ehepaar Jürgen und Margit Walther.

Die höchste Auszeichnung der Lebenshilfe, die Goldene Ehrennadel und Ehrenkunde des Bundesverbandes, erhielt Margret Schneider, die seit 46 Jahren als Schatzmeisterin im Verein tätig ist. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgte Kai Schneider.

