Widerspruch fehlt

Öffentliche Gottesdienste sind ab sofort wieder erlaubt. Viele Christen dürfte diese Nachricht zwar erleichtern. Näher betrachtet bietet sie jedoch nur bedingt Grund zur Freude. Denn einerseits sind etwa katholische Messen ausschließlich unter strengen Auflagen möglich. Die Hauptamtlichen in Viernheim schreiben in ihrem Gemeindebrief, dass sie sich „ein andächtiges Mitfeiern“ unter diesen Bedingungen nicht vorstellen können.

Andererseits ist es ernüchternd, wie es überhaupt zu der Erlaubnis gekommen ist. Gespräche darüber hatten Kirchen und die Regierungen von Bund und Ländern bereits lange vor den jüngsten Lockerungen begonnen. Der Staat setzte seine Prioritäten jedoch anders: Buch- und Autohändler hatten bei der Öffnung Vorrang, die Kirchen waren in etwa zeitgleich mit den Friseuren und kurz vor den Museen an der Reihe.

Dieses Vorgehen war aus virologischer Sicht vielleicht sinnvoll. Letztlich handelte es sich aber um eine politische Entscheidung, die zeigt, welchen Stellenwert die Kirchen in Deutschland heute haben. Sie bieten in den Augen vieler nur noch eines von zahlreichen gleichwertigen Angeboten, auf die man bei Bedarf verzichten kann. Selbst Kirchenvertreter haben in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, diese Meinung zu teilen. Gegen das wochenlange Verbot aller öffentlichen Gottesdienste regte sich kaum Widerstand.

Eine breitere gesellschaftliche Debatte darüber wäre jedoch wünschenswert gewesen. Denn es geht nicht nur um die Frage, wie einzelne Pfarreien die Messe feiern. Anders als die meisten im Kampf gegen das Coronavirus eingeschränkten Angebote wird die „ungestörte Religionsausübung“ vom Grundgesetz garantiert.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.05.2020