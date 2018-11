Wie früher mit ihm

Viernheim.Als Hans Hörl starb, hinterließ er eine große Lücke beim Ski-Club Viernheim (SCV). Als Trainer und Gestalter von Touren hat er die erfolgreiche Entwicklung des SCV maßgeblich gefördert. An das Ehrenmitglied Hans Hörl erinnert alle Jahre ein Gedächtnis-Skilauf in der Stubaier Gletscherregion. Zu diesem herzlichen Erinnern fuhr kürzlich eine Gruppe Aktiver nach Neustift im Stubaital. Bei idealen Wetterbedingungen und zehn Zentimeter Neuschnee wurde der Aufenthalt zu einem großartigen Wintersporterlebnis.

Schon die Abfahrt von der 3200 Meter hohen Schaufelspitze mit dem Gipfelrestaurant „Jochdohle“ war ein glänzender Auftakt der Wintersportsaison des Ski-Clubs. Von diesem Gipfel reicht der Blick weit nach Süden bis zur Marmolada in Italien. Doch diese attraktive Gletscherregion bietet vom beschwingten Carven bis zu rasanten Abfahrten für jeden etwas.

Die Viernheimer erlebten das in verschiedenen Gruppen. So konnten an mehreren Bahnen immer wieder verschiedene Strecken unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit genutzt werden. Auch die gesellige Einkehr in Hütten sowie der angenehme Aufenthalt im Hotel trugen zu dem guten Gelingen dieser Gedächtnis-Skifahrt bei. Da hätte auch Hans Hörl seine Freude an diesen Schwüngen im Neuschnee gehabt. H.T.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018