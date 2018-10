Wiederholungen quälen aber neuer Lernstoff fasziniert

Viernheim.Zum vierten Mal seit 2013 lud die Albertus-Magnus-Schule durch Oberstudienrat Thomas Wöhlke die Eltern von Kindern mit besonderen Begabungen zum Austausch ein und der große Tagungssaal des Restaurants „Galicia“ war fast bis auf den letzten Platz gefüllt. „Warum ziehen Lehrer den Unterricht nicht schneller durch und wiederholen so viel?“, war eine Frage, die Eltern von ihren sehr begabten Kindern öfter zu Hause hörten. „Meine Tochter betreibt die Hobbys Sprachenlernen, Lesen, Klavierspielen, Sport und kann die Schule nebenher laufen lassen“, war eine weitere Äußerung, die repräsentativ den Alltag vieler Hochbegabter skizzierte.

Im Gespräch betonten Lehrer und Eltern die gemeinsame Freude darüber, wie leicht diese Schüler lernen: Originalkommentar eines Schülers an die leistungsbesorgte Mutter: „Mama, jetzt entspann dich und chill doch mal!“ Andererseits sprach man auch Sorgen an, ob dadurch später Lernstrategien oder Durchhaltevermögen fehlen könnten. Hier gelte es für das Zuhause und die Schule, differenziert wahrzunehmen und Förderangebote anzubieten.

Gütesiegel-Schule

Die Albertus-Magnus-Schule hat den Status der Gütesiegel-Schule des Hessischen Kultusministeriums in Bezug auf Förderung besonders begabter Kinder. Wöhlke erläuterte in diesem Rahmen das Begabungs-Förderkonzept der AMS sowie den Pfiffikus-Kurs für besonders Begabte. Dieser besteht als Angebot seit 2003 und ist bei den eingeladenen Kindern sehr beliebt. Circa 15 bis 20 Schüler nehmen daran während des laufenden Unterrichts teil und holen den versäumten Lernstoff nach. Zurzeit beschäftigen sich die Pfiffikusse mit den Themen Philosophie, Rätsel der Mathematik, praktischer Bastel-Physik und Schwedisch. Der intensive Erfahrungsaustausch schloss mit dem Dank an die Beteiligten und mit der Verabredung, den Gesprächsfaden beim nächsten Elternstammtisch gerne wieder aufzunehmen. red

