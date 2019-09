Willems wechselt Sieg ein

Feuerwehr

Bürokomplex in Biblis brennt völlig aus

Unter dem Stichwort „Wald brennt“ sind Brandschützer aus Biblis, Nordheim und Wattenheim sowie Groß-Rohrheim am Freitagabend in das Waldstück „Pfaffenau“ an der Weschnitz geeilt. Die schwarze Rauchsäule war bis nach Lampertheim ...