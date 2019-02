Willkommene Unterstützung

Wenn ein Mensch an Demenz erkrankt, fällt er zumeist in ein großes Loch. Der oder die Betroffene spürt, wie das eigene Leben entgleitet, unbeherrschbar zu werden droht. Angehörige, die Erkrankten ein sorgendes Umfeld bereiten wollen, fühlen sich oft zunächst hilflos, sind gar mit der Situation überfordert. Das ist verständlich. Sie müssen es ertragen, dass ein geliebter Mensch ihnen scheinbar nicht mehr nah ist, dass das vertraute Gespräch, die Kommunikation insgesamt schwierig oder sogar unmöglich wird. Sie brauchen Ansprechpartner und Hilfe, um mit der neuen, belastenden Situation zurechtzukommen.

Seit mehr als zehn Jahren bietet das Demenznetz diesen Menschen in Viernheim eine wertvolle Hilfestellung. Mit dem Jahresprogramm soll die Demenzerkrankung in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen zudem stärker in die öffentliche Wahrnehmung gerückt werden. Das Netzwerk mit seinen Anlaufstellen ist ein wertvoller und kaum zu unterschätzender Beitrag. Und es ist ein Zeichen, dass Menschen in dieser Stadt auf der Suche nach Unterstützung nicht allein gelassen werden. Es bräuchte mehr solcher Angebote, die schnell und unbürokratisch Hilfe dahin vermitteln können, wo sie dringend gebraucht wird.

