Besonders deutlich wurde dies bei „Star Wars“, wozu auch die passenden Figuren beitrugen. Sie bildeten die Gegensätze zu den romantischen Klängen bei „Moon River“ und zu den gewinnenden Songs Franziska Tiedtkes. Auch Stücke deutscher Filmproduktionen bereicherten das Programm. So hatte Ingo Luis ein Arrangement aus Melodien bekannter Kriminalfilme geschaffen. Zu den älteren Weltmelodien zählte „Annie Get Your Gun“. Irving Berlin läutete damit die Epoche der späteren Musicals ein.

Jede dieser Filmmusiken schilderte eine andere Handlung, beschrieb menschliches Glück und menschliche Katastrophen. Diese Vielfalt prägte auch das Frühlingskonzert der Starkenburg-Philharmoniker, zum Beispiel bei „Main Theme“ aus „Dame Of Thrones“ oder „La Califfa“. Elmer Bernstein sind viele unvergessliche Kompositionen zu verdanken. Eine davon ist die Musik zu dem Film „Die Glorreichen Sieben“. Dirigent Günther Stegmüller führte das Orchester, bei dem Soli mit Mundharmonika, Klarinette und Trompete faszinierende Höhepunkte markierten, zu einer außergewöhnlichen Leistung.

Zu hören waren auch die entscheidenden Passagen aus „Pink Panther“ sowie „Love Theme“ aus „The Godfather“. Nicht fehlen durften die „James-Bond“-Filme. Monty Norman hatte ein Medley aus den berühmten Songs der vergangenen Jahrzehnte zusammengestellt. Für ein packendes Ende des Programms sorgten die „Pirates Of The Caribbean“. Die Besucher im Saal konnten sich dabei sehr gut den Wellengang vorstellen, den die Seeräuber in der Karibik erlebten. Filmausschnitte, die am Rande der Bühne gezeigt wurden, unterstrichen zudem die musikalischen Darbietungen.

Begeistertes Publikum

Moderatorin Dagmar Weber erläuterte dem Publikum in heiterer Weise das Filmgeschehen und stimmte die Besucher auf die jeweiligen Lieder ein. Mit minutenlangem Beifall brachte das Publikum seine Begeisterung für den Konzertabend zum Ausdruck. Mit zwei Zugaben verabschiedeten sich schließlich Günther Stegmüller, Franziska Tiedtke und das Orchester von den Gästen. Als dabei „Que Sera“ erklang, sang das Publikum als vielstimmiger Chor kräftig mit.

