Wintergrillen mit Nikolaus

Ein Engel begleitet den Nikolaus, denn alle Siedlerkinder waren brav. © Pietsch

Viernheim.Ein Grillfest bei zehn Grad Celsius – dafür muss es schon einen besonderen Anlass geben: Für die Mitglieder und Freunde der Siedlergemeinschaft ist das Wintergrillen eine gute Gelegenheit, sich in gemütlicher Atmosphäre zu treffen und das Jahr gemeinsam zu beenden. So herrschte am vergangenen Samstag reges Treiben, obwohl das Wetter eher für einen gemütlichen Nachmittag auf dem Sofa geeignet war. Verpasst hätten die Siedler dann aber den Nikolaus, der für die jüngsten Besucher des Wintergrillens einige Präsente parat hatte.

„Bitte wieder einen Becher für den Glühwein mitbringen“, stand auf der Einladung der Siedlergemeinschaft. Schließlich gehören die Müllvermeidung und der Naturschutz zu den Vereinszielen. Bei der sechsten Auflage des Wintergrillens war der Andrang groß, speziell die Kinder konnten es nicht abwarten, bis der Nikolaus auftauchte. „Heute habe ich Knecht Ruprecht zuhause gelassen, weil fast alle Siedlerkinder recht brav waren. Stattdessen habe ich einen kleinen Engel mitgebracht, der mir beim Verteilen der Geschenke hilft“, sagte der Ehrengast.

Die älteren Besucher genossen derweil den wärmenden Glühwein, ein prickelndes Bier oder alkoholfreie Getränke, stillten den Hunger mit Bratwürsten und frischen Waffeln. Einmal mehr war das Wintergrillen für die Besucher wieder eine gute Gelegenheit, um sich im Zentrum der Siedlung zu Treffen, Neuigkeiten auszutauschen, in Erinnerungen zu schwelgen und sich auf die besinnliche Zeit einzustimmen. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019