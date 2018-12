Winterliche Einspartipps

Viernheim.Der Winter ist für jeden Mieter als auch Hausbesitzer die energieintensivste Zeit im Jahr und schon bald – oh Schreck – flattert eine fette Nebenkostenabrechnung ins Haus. „Natürlich Viernheim“, ein Zusammenschluss von BUND und dem Verein Kompass, lädt ein zu einer Demonstration einer Wärmebildkamera.

Damit lassen sich energetische Schwachstellen am Haus identifizieren, bauliche Mängel, Durchfeuchtungen, unzureichende Isolierungen und auch undichte Fenster und Türen darstellen und lokalisieren. Der Umgang damit wird gezeigt, die Bilder ausgewertet und vorgestellt, wo sie geliehen werden kann.

Außerdem gibt es Einspartipps für Strom, Gas, Wasser und Müll. Das Treffen ist am Montag, 10. Dezember, um 18 Uhr, in der Wasserstraße 20. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 06204/85 51 und per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de. red

© Südhessen Morgen, Montag, 10.12.2018