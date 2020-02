„Wir bieten Hilfe zum Erhalt der Kirche an“

Viernheim.Der Freundeskreis Heimatgeschichte Viernheim kritisiert die Zustimmung des Pfarrgemeinde- und Pfarrverwaltungsrates zu dem Plan, in der Marienkirche eine Kindertagesstätte einzurichten. Stattdessen schlagen Helmut Büchler, Robert Graefen, Herbert Kempf, Birgit Käser, Heinz Klee, Erich Martin, Gregor Disson und Randoald Reinhard in einer Mitteilung vor, zunächst alternative Kita-Standorte auf ihre Kosten hin zu überprüfen. Gleichzeitig bringen sie die Gründung eines Vereins ins Spiel, um den Erhalt und die Sanierung „eines der wenigen alten Kulturdenkmäler in Viernheim“ zu finanzieren.

Trotz der großen Kritik, nachdem Ende 2019 erste Überlegungen zur Kita in der Marienkirche bekannt wurden, hatte Pfarrer Roland Givens am vergangenen Sonntag den Gottesdienstbesuchern konkrete Pläne vorgestellt. Gleichzeitig erteilte er dem Unternehmer Werner Gutperle eine Absage, der sich kurz zuvor im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ als Käufer der Marienkirche angeboten hatte. Laut Bürgermeister Matthias Baaß prüft die Stadtverwaltung momentan das Angebot der katholischen Gemeinde und vergleicht es mit dem alternativen Standort für einen Kita-Neubau im Bereich des Heinrich-Lanz-Rings.

Vor 30 Jahren generalsaniert

„Wenn man auf dem Gelände der Kirche St. Marien eine Kindertagesstätte einrichten will, möge man bitte prüfen, ob der Umbau des Pfarr- und Jugendheimes in eine Kita nicht günstiger ist – für Steuerzahler und Kirchensteuerzahler – als der Umbau eines über 300 Jahre alten Gotteshauses“, schreibt der Freundeskreis Heimatgeschichte. Von 1985 bis 1988 sei die Marienkirche für mehr als vier Millionen Mark generalsaniert worden, um sie als Gotteshaus für zukünftige Generationen zu erhalten. „Die Gemeinde unterstützte diese Sanierung mit einer unglaublichen Spendenbereitschaft. Wenn nun nach mehr als 30 Jahren wieder ein Renovierungsbedarf besteht und das Bistum Mainz trotz stetig steigender Kirchensteuereinnahmen (2018: 6,643 Milliarden Euro in Deutschland) keinen Zuschuss gibt, wäre es zumindest eine Prüfung wert, einen Verein zum Erhalt und zur Sanierung der alten Kirche zu gründen, der sich um die finanziellen Mittel für eine Sanierung bemüht“, macht der Freundeskreis Heimatgeschichte deutlich.

Zwischen 1900 und 1940 sei die Marienkirche geschlossen gewesen. Laut dem Freundeskreis wurde sie nach 40 Jahren wiedereröffnet, „und es entwickelte sich eine blühende Gemeinde. Die Zeiten ändern sich.“ Möglicherweise gebe es in Zukunft auch andere Voraussetzungen. Dann müsste man sich fragen lassen: „Warum hat man damals ohne Not so überstürzt gehandelt“, gibt der Freundeskreis zu bedenken. Die Mitglieder appellieren daher: „Erhaltet die ,Alt Kerch‘ in ihrer jetzigen Gestalt, an ihr hängen zu viele Erinnerungen. Ist der Innenraum zerstört, so ist das älteste religiöse Kulturdenkmal in Viernheim für immer verloren. Wir bieten unsere uneingeschränkte Hilfe zum Erhalt der St. Marien-Kirche in der aktuellen Innenraumgestaltung an.“ cao

