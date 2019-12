Viernheim.Mit allen Sinnen genossen die Angehörigen des Jahrgangs 1938/39 den kurzweilig gestalteten Jubiläumsball im Viernheimer Bürgerhaus. Die 80-Jährigen hatten sich den Leitspruch „Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis und jeder Augenblick ist ein Geschenk“ der Sängerin Ina Deter ausgesucht. Jahrgangspräsident Werner Bergmann stellte den Abend unter das Motto „Dankbarkeit“.

Entsprechend fiel auch die Begrüßung von Bergmann aus, der namentlich Karlheinz Marschall aus Oberhessen und Peter Fichtner aus Kalifornien willkommen hieß. „Schneller, weiter, schöner, so tickt heute unsere Leistungsgesellschaft. Doch beschert uns das Streben nach immer mehr auch ein Mehr an Glücksgefühl? Dieser Frage müssen wir uns stellen, wenn wir glaubwürdig bleiben wollen. Unzufriedenheit aber ist der Nährboden für Neid, Gier, Missgunst, Lüge und Hetze“, mahnte Bergmann und hofft, dass man Freundschaften nicht durch Klicks pflegt, sondern mit persönlichen Gesprächen, gemeinsamen Treffen, Besuchen oder einer Reise mit dem Jahrgang.

Sibille Eckel kündigte den Festredner des Abends, Werner Ebert, an. „Seine früheren Festreden befassten sich mit unserem Leben in den verschiedenen Phasen. Wir feiern zwar unseren 80. Geburtstag, jedoch sind wir nicht alt, zumindest nicht im landläufigen Sinne. Wir feiern mit Schmackes, so wie es sich gehört, wenn man etwas geleistet hat.“

Ebert selbst blickte nur kurz zurück und erinnerte an Viernheimer Gebäude wie das alte Rathaus, die alte Post und den von Kastanien umstandenen Bierkeller auf dem Kapellenberg. „Dieses Viernheim unserer Kindheit und Jugend gibt es nicht mehr. Umso wichtiger sind Erinnerungen, die es vermögen, das Heimatgefühl aufrecht zu erhalten und in die Gegenwart hinein zu retten.“

Er mahnte eine positive Grundeinstellung bei seinen Alterskameraden an. „Erfreuen wir uns an unseren Kindern und Enkeln. In ihnen leben wir weiter. Das gesellige Beisammensein bewahrt vor Einsamkeit. Die Jahrgangsgemeinschaft bietet hierzu ein ideales Forum.“

Daneben gab es ein hervorragendes Unterhaltungsprogramm. Stepptanz auf hohem Niveau präsentierten die international erfolgreichen Penguin-Tappers aus Hemsbach, die schon bei deutschen und Weltmeisterschaften vordere Plätze belegt haben. Der Auftritt von Kabarettist Dr. Markus Weber als „Fräulein Baumann“ beanspruchte dagegen eher die Lachmuskeln. JR

