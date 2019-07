Viernheim.Viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt Michelle Theymann eigentlich nicht. „Noch nicht. Bald fange ich mit dem Logistikstudium an der Dualen Hochschule in Mannheim an, da werde ich von Viernheim aus viel mit Bus und Bahn unterwegs sein“, sagt die 19-Jährige.

Ganz spontan entschied sie sich, gemeinsam mit Julian Michalowski aus Birkenau am Ideenwettbewerb des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) und dem ÖPNV-Branchenlabor im House of Logistics and Mobility Frankfurt (HOLM) teilzunehmen. „Wir haben gar nicht damit gerechnet, am Ende auf dem dritten Platz zu landen“, sagt Theymann und freut sich über die 2000 Euro Preisgeld.

Ziel des Wettbewerbs war es, Ideen zu entwickeln, um öffentliche Verkehrsmittel attraktiver zu machen und auch außerhalb der Stoßzeiten mehr Fahrgäste zu generieren. Als Team „Rhein-Main-Mobility“ fragten sich Theymann und der 18-jährige Michalowski, wie man die Zeit während der Fahrt effektiver nutzen kann. „Arbeiten oder das Lernen für die Uni waren keine Option“, erklärt Theymann. Dafür reiche die Zeit oft nicht aus und die Atmosphäre sei unpassend – „viel zu laut, um sich richtig zu konzentrieren.

Konzept gegen Langeweile

Ergebnis ihrer Überlegungen und Recherchen war die Idee, ein Spiel fürs Handy zu entwickeln, mit dem man die Langeweile in Bus und Bahn vertreiben kann. „Wir haben ein 40-seitiges Konzept ausgearbeitet, mit Spielverlauf, Grafikvorschlägen und natürlich dargelegt, wie das Spiel die Attraktivität am ÖPNV fördert“, erklärt Theymann.

Das Prinzip: Der Spieler muss nach einem Sturm den ausgefallen Nahverkehr wieder aufbauen, Fahrgäste gewinnen und Haltestellen erweitern. „Dadurch sollte ein Bewusstsein geschaffen werden, dass nicht immer alles nach Plan laufen kann. Das hätte den Ärger über Verspätungen und Zugausfälle gemindert und eine höhere Akzeptanz der Fahrgäste bei Problemen erzeugt“, sagt die Drittplatzierte.

Theymann bleibt mit ihren Aussagen im Konjunktiv. Nur die Idee des Erstplatzierten – mit 5000 Euro prämiert – wird mit 50 000 Euro gefördert. Die fünfköpfige Jury entschied sich hier für das Konzept einer App, mit der der Fahrgast nicht nur ein Ticket, sondern auch am Zielbahnhof seine Brötchen und einen Kaffee vorbestellen und bezahlen kann, bevor er sich auf das ebenfalls über die App gebuchte Miet-Fahrrad schwingt. Die beiden Gewinner Khalil Ounzarni und Theresa Ohm wollen ihre Idee nun bis 2020 umsetzten.

„Aber wer weiß, vielleicht machen wir auch weiter. Schauen wir mal“, sagt Theymann. Schließlich konnten sie und Michalowski sich mit ihrer Idee gegen 26 Mitbewerber durchsetzten. cao

