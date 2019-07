„Wir sind das Team im Hintergrund“

Viernheim.Der Tisch ist gedeckt, der Kaffee duftet, drumherum sitzen zwei Elternpaare, entspannt zurückgelehnt. Viele Kilometer entfernt radeln ihre Kinder Stephanie Huber und Andreas Starker durch die Welt – und das seit drei Jahren. Ob sie sich Sorgen machen? „Da war vor kurzem diese Situation“, hebt Alois Huber an. „Die Hunde“, ruft Barbara Starker. Gelächter brandet auf. Ein Alarmgerät der Kinder hatte einen Hilferuf an alle Elternhandys gesendet – mitten aus der eiskalten Wildnis Alaskas. Panik! Andreas Starkers Bruder wollte gerade die Polizei verständigen – da stellte sich alles als Fehlalarm heraus, ausgelöst von einem durchgegangenen Hundeschlitten. Ein erleichtertes Seufzen wandert um den Tisch. Alles gut gegangen.

Seit drei Jahren ist das Handy für die Viernheimer Luitgard und Alois Huber sowie das seit vielen Jahren mit ihnen befreundete Paar Barbara und Manfred Starker aus Heddesheim die einzige Verbindung zu ihren Kindern. Dass es so lange werden würde, sei am Anfang nicht klar gewesen, erzählen die Vier. „Erst hieß es ein Jahr“, sagt der 68-jährige Manfred Starker und fügt trocken an: „Das hat sich verlängert.“

Die Eltern sind sich einig: Ihre Kinder seien garantiert von vornherein von drei Jahren ausgegangen. Nur hätten sie erst nach und nach damit herausgerückt – als die Eltern längst von der Idee der Weltreise per Rad begeistert gewesen seien. Einer Idee, die keinen der Vier überraschte. „Seit beide mit dem Rad von Istanbul nach Deutschland gefahren sind, war uns klar, dass so etwas kommen würde“, erklärt Barbara Starker. „Sie hatten ihr Studium abgeschlossen. Wann, wenn nicht jetzt?“, meint die 67-Jährige.

Alois Huber nickt versonnen: „Ich beneide sie.“ Seine Frau lacht: „Am liebsten wärst du damals mitgefahren.“ Und irgendwie sind sie wirklich mitgereist – alle vier. „Wisst ihr noch, als sie in Afghanistan waren, in Peru, in China“, minutenlang fliegen Reise-Erzählungen durch den Raum, Geschichten, die ihre Kinder am Telefon erzählt haben, Bilder, die per Whatsapp geschickt wurden, Orte, die sich die Eltern auf der Karte angesehen haben. „Ich bin den Dalton Highway in Alaska bestimmt fünfmal gefahren – mit dem Finger auf der Karte“, sagt der 68-jährige Alois Huber mit leuchtenden Augen.

Schlaflose Nächte

Doch gerade dieses Informieren über Länder wie den Iran oder Mexiko hat auch zu Bauchschmerzen geführt. „Ich hatte ein paar schlaflose Nächte“, gesteht Luitgard Huber. Die 66-Jährige reibt sich gedankenverloren die Arme. „Vor allem, wenn ich wusste, dass die beiden ein paar Wochen kein Internet haben.“

Deshalb hätten sie alle darauf gedrängt, dass ihre Kinder einen sogenannten Spotter mitnehmen, ein Gerät, mit dem die Reisenden alle paar Tage per Knopfdruck über Satellitensignal ihre Koordinaten und den Satz „Es geht uns gut“ auf die Elternhandys schickten. „Das war sehr beruhigend“, meint Barbara Starker, obwohl die Vier schnell lernten, dass dieses Gerät ihre Kinder nicht davor bewahren konnte, mitten in Kirgistan nachts beraubt zu werden. „Da standen sie da ohne Kleider und mussten über Mehrtausender-Pässe fahren“, sagt Alois Huber leise. Doch wieder ist es Barbara Starker, die loslacht. „Und was haben sie gemacht? Mülltüten angezogen. Das fand ich so klasse“, ruft sie und alle stimmen zu – voller Stolz auf ihre Kinder.

Denn auch da sind sich alle Vier einig: Ihre Kinder hätten sich toll geschlagen. Angefangen von der minutiösen Vorbereitung bis hin zu der Tatsache, dass sie die Reise durch Sparen komplett selbst finanzierten. „Wir haben nur geholfen, wenn es darum ging, Ersatzteile zu schicken“, sagt Alois Huber. Oder wenn es in langen Telefonaten Trost zu spenden gab, wie nach der Ermordung eines Bekannten der beiden Radler in Mexiko. Barbara Starker sagt: „Wir waren das Team im Hintergrund.“ Jetzt plant dieses Team die Rückkehr der Weltreisenden am 20. Juli. Ein Stopp bei „Radhaus Hofmann“ in Viernheim nimmt Gestalt an und ein Fest im Familienkreis.

„Ich fiebere dem schon entgegen“, sagt Luitgard Huber. Barbara Starker wiegt den Kopf hin und her. „Ich war überrascht, wie viel Kontakt wir in den drei Jahren mit den Kindern hatten. Sie sind dadurch immer noch involviert, wir sind über sie informiert und sie über uns.“ Sogar an der Hochzeit seines Bruders konnte Andreas Starker teilnehmen – über das Internet schalteten sich die Reisenden ins Standesamt.

Doch dann räumt Barbara Starker ein: „Klar, eine Umarmung, das wird schön. Das ging in den letzten Jahren nicht.“ Dafür ist bald viel Gelegenheit – wenn ihre Kinder erstmal bei den Eltern unterkommen, bis sie eine Wohnung gefunden haben. Kein Problem, betonen alle Vier. „Bei den Eltern haben Kinder doch immer Platz“, sagt Barbara Starker lächelnd. Es ist sicher nicht der letzte Einsatz für das Team im Hintergrund.

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.07.2019