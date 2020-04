Viernheim.„Die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr ist weiterhin gewährleistet“, betont Stadtbrandinspektor Michael Ahnert. „Wir sind für die Viernheimer Bürger da.“ Damit dies trotz Krisenzeiten so bleibt, treffen die Brandschützer zurzeit einige Vorkehrungen. Desinfektionsmittel ist in der Zentrale an der Robert-Bosch-Straße gefragt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Darüber hinaus gehen die Kräfte – so gut es geht – auf Abstand. Und sie tragen Masken.

Als eine der ersten Einheiten im Kreisgebiet hat die Viernheimer Wehr einschneidende Maßnahmen ergriffen, berichtet Ahnert. Das war bereits vor mehr als vier Wochen. Seitdem gibt es in sämtlichen Abteilungen – auch bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr – keine Übungen mehr. „Kameradschaftliche Treffen wurden untersagt“, fügt Ahnert hinzu. Auf den Austausch zu verzichten, falle vielen der Kollegen besonders schwer. Denn für die Männer und Frauen sei die Wache schon so etwas wie eine „zweite Heimat“. Nach einem Einsatz fahren nun alle sofort nach Hause. Die Hygiene steht stattdessen – noch mehr als sonst schon üblich – im Vordergrund, erklärt der Stadtbrandinspektor. Lenkräder, Türgriffe und Haltestangen an den Einsatzfahrzeugen werden regelmäßig desinfiziert. Auch in der Unterkunft achten die Verantwortlichen auf besondere Sauberkeit.

Desinfektionsmittel verteilt

Und sie haben die Schichten der vier Gerätewarte neu geordnet. Statt alle zur gleichen Zeit arbeiten nun jeweils zwei Kollegen an zwei Tagen hintereinander zwölf Stunden. Wegen der Corona-Krise haben sie auch zusätzliche Aufgaben. Das Feuerwehr-Gerätehaus diente etwa als Lager des Kreises Bergstraße – unter anderem für Desinfektionsmittel. Das Material galt es, genau nach Plan, an medizinische Einrichtungen im Viernheimer Stadtgebiet zu verteilen. Dazu gehören das Krankenhaus, Arztpraxen, Pflegedienste und -heime sowie Hebammen.

Etwas anders als gewohnt laufen momentan die Einsätze ab. In den einzelnen Fahrzeugen, zum Beispiel dem Führerhaus der Drehleiter, sitzt zurzeit weniger Personal. „Um sich nicht so sehr auf die Pelle zu rücken“, so Ahnert, fahren die Brandschützer lieber mit einem Auto mehr dorthin, wo sie gebraucht werden. Außerdem sperren sie die Einsatzorte weiträumig ab, um nicht mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Selbstverständlich schützen sich die Feuerwehrleute mit Masken – etwa in den vergangenen Tagen, als sie mehrfach bei Verkehrsunfällen auf den umliegenden Autobahnen gefordert waren. Aber auch, wenn sie Tragehilfe leisten für den Rettungsdienst. Ahnert liegt viel daran, die zahlreichen Empfehlungen einzuhalten, die der Kreis Bergstraße den Einsatzabteilungen vorgibt – zum Schutz der Kameraden.

Weniger Löscheinsätze

Immerhin hat der Viernheimer Stadtbrandinspektor festgestellt, dass die Zahl der Brandeinsätze zuletzt rückläufig war. „Es ist absolut ruhig“, sagt Michael Ahnert. Dabei sei die 65-köpfige Einsatzabteilung bestens gewappnet, wenn sie doch einmal zum Löschen ausrücken müsse. Da viele Kollegen zu Hause beziehungsweise in Kurzarbeit sind, kann der Feuerwehr-Chef auch tagsüber auf deutlich mehr Kräfte bauen als in „normalen“ Zeiten. Vom bisweilen beklagten Personalmangel könne aktuell jedenfalls nicht die Rede sein. Und noch wichtiger: Niemand ist erkrankt oder befindet sich in Quarantäne.

