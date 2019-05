„Wir sind stolz auf Sie“

Viernheim.Anlässlich des internationalen Tags der Pflege rückten die Johanniter die Mitarbeiter der ambulanten Pflege in den Mittelpunkt. Jährlich wird der Tag der Pflege am 12. Mai begangen, am Geburtstag der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege Florence Nightingale. „Wir wollten diesen Tag nutzen, um das große Engagement unserer Pfleger zu würdigen, die in unseren ambulanten Pflegediensten tätig sind. Ihr seid so wichtig. Und werdet in Zukunft immer wichtiger“, sagt Julia Ludwig, Pflegedienstleitung der Johanniter.

Trotz eines Anstiegs der Geburtenziffer in Deutschland wird in jedem Fall die hiesige Bevölkerung zukünftig deutlich älter sein. Die Folge: Immer mehr Menschen sind pflegebedürftig, und der Bedarf an Pflegepersonal steigt. „Wir sind stolz auf die Mitarbeiter unserer Sozialstationen in Viernheim und Lorsch. Sie machen ihre Arbeit mit viel Engagement und Wertschätzung gegenüber den Pflegebedürftigen. Das sind Menschen, die in der Pflege benötigt werden“, sagt Ludwig.

Angesichts der seit Jahren steigenden Lebenserwartung nimmt die Pflege zu Hause einen immer wichtigeren Stellenwert in der Gesellschaft ein. Eine gute Vernetzung von Angehörigen und einem ambulanten Pflegedienst wird in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. „Leider können wir die steigenden Anfragen zur Hilfe in der häuslichen Pflege nicht immer stemmen. Daher sind wir auf der Suche nach geeignetem Personal. Gerade aus dem Grund sind wir dankbar, dass unsere Mitarbeiter diese schwierige Situation schon so lange mittragen. Dafür möchte auch ich noch einmal ein großes Dankeschön aussprechen“, sagt Andrea Winkler, langjährige Leitung der Sozialen Dienste der Johanniter. red

