„Wir wollen mutig auftreten“

Viernheim.Das zweite Saisonspiel in der Oberliga führt die Fußballerinnen des TSV Amicitia am Sonntag, 20. September, zu einem der Meisterschaftsaspiranten. Spielbeginn beim Hegauer FV ist um 13 Uhr.

Die Gastgeber haben in der vergangenen Runde noch in der Regionalliga gespielt, sind also ein Gradmesser für die Viernheimer Fußballerinnen. An die beiden Aufeinandertreffen in der Saison 2017/2018 hat der TSV Amicitia keine guten Erinnerungen, musste man doch zwei deutliche Niederlagen einstecken.

Hegau startete mit einem 1:0 in Niefern in die Oberligasaison und errang unter der Woche einen 13:0-Erfolg im südbadischen Pokalwettbewerb. „Wir wollen uns aber nicht verstecken, sondern mutig auftreten und schauen, ob wir nicht vielleicht für eine kleine Überraschung sorgen können“, geht TSV-Amicitia-Trainer Patrick Kloskalla vorsichtig optimistisch in das Match. Die Mannschaft habe gut trainiert und sei top motiviert. Allerdings muss der TSV Amicitia einige Ausfälle kompensieren, mit Anna Becker, Audrey Mas und Svenja Lüger fallen gleich drei Offensivkräfte aus, und Theresa Ritz laboriert an einer Knöchelverletzung. Dennoch schicken die Blau-Grünen eine schlagkräftige Truppe an den Bodensee, die sich nicht chancenlos sieht. „Gerade am Anfang der Saison sind manche Abläufe noch nicht so gefestigt“, weiß Coach Kloskalla, „da können wir sicher auch den einen oder anderen Nadelstich setzen.“

Einen Tag vor den Fußballfrauen sind schon die B1-Juniorinnen beim Hegauer FV zu Gast. Spielbeginn am Samstag, 19. September, ist um 14 Uhr. Mit den Gastgebern wartet eine hohe Hürde auf die Viernheimer Mädchen. Hegau gewann zum Rundenauftakt gleich mit 16:0 in Sondelfingen. Das TSV-Amicitia-Team muss versuchen, an die Leistung zum Saisonstart anzuknüpfen. Gegen den TSV Tettnang präsentierten sich die Spielerinnen außerordentlich gut und mussten sich den favorisierten Gästen denkbar knapp mit 4:5 geschlagen geben.

Im heimischen Stadion an der Lorscher Straße nehmen am Samstag, 19. September, zunächst die B2-Juniorinnen den Spielbetrieb auf. Um 12 Uhr geht es gegen die SG Hohensachsen um die ersten Punkte. Im Anschluss um 15 Uhr empfangen die C-Juniorinnen den FC Astoria Walldorf. Das dritte Heimspiel des Wochenendes bestreiten die Frauen 2. Am Sonntag kommt die SpG Wilhelmsfeld/Neuenheim an die Lorscher Straße (11 Uhr). Beide Mannschaften haben ihre Auftaktmatches gewonnen; der TSV Amicitia mit 6:1 in Käfertal und Wilhelmsfeld/Neuenheim mit 10:0 bei der SpG Bergstraße. Das spricht für eine spannende Landesliga-Begegnung.

Die jüngsten Fußballerinnen starten morgen mit einem Auswärtsspiel in die Saison, um 11 Uhr sind die E-Juniorinnen bei der SG HD-Kirchheim gefordert. su

