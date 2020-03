„Wir wollen zum Hinsehen anregen“

Viernheim.Auch wenn das öffentliche Leben derzeit durch die Corona-Krise stark eingeschränkt wird, ist es mittelfristig wichtig, weiter gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Daran erinnert Bürgermeister Matthias Baaß mit einer Pressemitteilung. Nachdem er bei früheren Terminen bereits auf kommunale Angebote zur Bürgerbeteiligung und auf Integrationsprojekte hingewiesen hatte (wir berichteten), geht er nun auf die Bedeutung der Jugendarbeit ein. Hier könne man schon früh gegen Rassismus oder extremistisches Gedankengut vorgehen, erklärt der Bürgermeister im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

Eine besondere Rolle spiele dabei die städtische Jugendförderung. „Es ist wichtig, den Ton der Jugendlichen zu treffen, sonst findet man kein Gehör“, so Baaß. Und das gelinge gerade den Mitarbeitern der Stadtteilbüros sehr gut, die eng mit den Schulen zusammenarbeiten und somit auch „nahe am Lebensort“ der Jugendlichen seien.

Neben der Zentrale im Treff im Bahnhof (TiB) verfügt die Jugendförderung über drei Außenstellen, berichtet Lars Prechtl. Er ist Leiter des Stadtteilbüros Ost, das eng mit der Albertus-Magnus-Schule und der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) zusammenarbeitet. Daneben gibt es noch das Stadtteilbüro West an der Friedrich-Fröbel-Schule und das Stadtteilbüro Mitte an der Albert-Schweitzer-Schule.

Unterschiedliche Herkunft

Prechtl koordiniert in der ganzen Stadt Projekte, die sich gegen Rassismus und Gewalt richten. Dazu gehört etwa das bundesweite Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an der AvH. Hier sollen zum Beispiel bei Kursen und Rollenspielen Vorurteile abgebaut werden. „Wir wollen die Jugendlichen für Alltagsrassismus sensibilisieren“, erklärt Prechtl. Dazu würden junge und alte Menschen sowie Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammengebracht. Wichtig sei es, den Kindern zu zeigen, wie sie selbst helfen können, wenn jemand von anderen bedrängt wird, betont Prechtl. „Es geht um die Frage: ,Wie schaue ich nicht weg?‘.“ Vor kurzem sei eine Schülergruppe im Rahmen des Projekts zum Beispiel auch zur Anne-Frank-Bildungsstätte nach Frankfurt gefahren.

An der AvH gibt es daneben seit zwei Jahren sogenannte „Respekt Coaches“. Diese sind Teil eines bundesweiten Präventionsprogramms. Dabei machen Schulsozialarbeiter mit Kindern und Jugendlichen zum Beispiel Übungen, die Mobbing bekämpfen oder besser noch verhindern sollen. Zudem bemühen sich die „Respekt Coaches“ darum, an der Schule demokratische Strukturen, etwa die Schülervertretung oder die Elternbeiräte, zu stärken. Speziell mit dem Thema Gewalt beschäftigt sich das Projekt „Prävention im Team“, das Jugendförderung, Schulen und Polizei bereits seit 2010 gemeinsam organisieren. „Praktisch alle siebten beziehungsweise achten Klassen in Viernheim nehmen an jeweils fünf Projekttagen daran teil“, berichtet Prechtl. Dabei geht es darum, mögliche Gewaltsituationen zu erkennen und zu vermeiden sowie Konflikte zu lösen. „Extreme Auseinandersetzungen wie in manchen Großstädten, zum Beispiel zwischen Kurden und Türken, haben wir in Viernheim aber glücklicherweise nicht.“ Generell würden auch Angebote, die auf den ersten Blick nicht darauf hindeuten, dabei helfen, Gewalt und Vorurteile zu reduzieren, so Prechtl. Dazu gehöre etwa die Ausbildung zum Jugendgruppenleiter, aber auch gemeinsames Kochen.

Wegen der Corona-Krise ruhen momentan alle Projekte. Deshalb hat die Jugendförderung in dieser Woche mit einem Live-Chat über Youtube begonnen, der abends immer um 20 Uhr beginnt und etwa zwei Stunden dauert. „Am ersten Tag hatten wir schon 160 Aufrufe“, freut sich Prechtl. „Wir erklären zum Beispiel, was im Rahmen der Corona-Verordnungen noch erlaubt ist, und was man gegen die Langeweile tun kann.“

