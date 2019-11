Wirbelsturm erfasst Mädchen Dorothy

Viernheim.. Über den Regenbogen geht es wieder nach Hause, Dorothy nimmt Abschied von den neuen Freunden. In der Ballett-Aufführung „Das Zauberland von Oz“ zeigten die Schüler der Ballettschule Hammer im Bürgerhaus den Weg von Dorothy durch das Zauberland.

Die Geschichte des Mädchens Dorothy und ihrem kleinen Hund wird von den Schülern der Ballettschule – von den ganz jungen und bis zu den Erwachsenen – tänzerisch interpretiert. Dabei wird klassisches Ballett im Solo, Duett oder in der Gruppe geboten, Stepptanz und Streetdance. Die Gesamtleitung hatte die Inhaberin Elke Hammer inne, unterstützt von ihren Lehrkräften Beatrix Busalt-Müller, Maike Müller und Rudi Himmel. Die Choreografen haben das amerikanische Kinderbuch an die tänzerischen Möglichkeiten angepasst und eine begeisternde Aufführung auf die Bühne gezaubert.

Die Geschichte beginnt in der Zauberschule, da treffen die Hexen Elphaba (Carmen Koob) und Glinda (Mareen Schwager) sowie der Zauberer (Sven Baierle) die kleinen Nachwuchshexen. Gleichzeitig feiert Dorothy (Ada-Gazal Sari) ihren Geburtstag mit vielen (tanzenden) Gästen. Doch ein Wirbelsturm erfasst das Mädchen und seinen Hund Lotti, sie landen im Zauberland von Oz. Dorothy möchte natürlich gern wieder nach Hause und bahnt sich ihren Weg durch das magische Land. Sie trifft dabei auf allerhand seltsame Bewohner und Figuren in Oz. Die Vögel, die Sonnenblumen, die Vogelscheuchen, die Krähen, die Schmetterlinge, die Wichtel und die Blechfrauen bestärken sie, dass sie weiterhin auf dem gelben Weg laufen soll.

Jede einzelne Gruppe stellt sich tänzerisch und mit passenden Kostümen vor, von den kleinen Vögelchen bis zu den Blechfrauen, die natürlich mit ihren Steppschuhen klackern. Auf dem Weg zum Zauberer kommt Dorothy bei den Löwen, den Mohnblumen, den Libellen, den Stadtwächtern und den zarten Porzellanpuppen vorbei und erreicht die Saphirstadt. Die blau gekleideten Menschen begleiten Dorothy mit zu den Regenbogenfeen und zum Regenbogen. Denn über den Regenbogen kommt Dorothy wieder nach Hause.

Neben den Schülern der Ballettschule, die die Geschichte tänzerisch umsetzen, sorgen Schüler der Musikschule am Klavier für die passende und klangvolle Begleitung. So erklingt am Ende das bekannteste Stück aus dem Musicalfilm: „Over The Rainbow“, live gesungen von Gerrit Wolk und begleitet von Claudia Böhmer am Klavier, als das große Finale der aufregenden Reise durch das Zauberland Oz. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019