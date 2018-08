Anzeige

Neues Jahr, neues Glück: Vielleicht ist das Wetter den Kulturschaffenden von „Chaiselongue - Kunst und Soziales“ sowie ihren Kooperationspartnern von den Amici d’Italia und der Lebenshilfe Viernheim hold. Die Weiße Nacht war vergangenes Jahr buchstäblich ins Wasser gefallen und wurde abgesagt. Voller Vertrauen laufen aber die Vorbereitungen dieses Mal auf Hochtouren: Im Garten des Johannes-Schrey-Hauses der Lebenshilfe (Maria-Mandel-Straße 2) sollen wieder Tische aufgebaut werden. Entweder am Freitag, 10. August, oder - bei schlechtem Freitagswetter - am Samstag, 11. August. Los geht’s um 20 Uhr.

Die Gäste können sich auch auf einer Picknickdecke auf dem Boden niederlassen. Das „Mobiliar“ sollte jeder Teilnehmer selbst mitbringen und den möglichen Tisch in Weiß decken. Denn das Motto ist komplett durchzuhalten: in der Dekoration, in der Kleidung und in den Speisen und Getränken. Die edle Präsentation ist obligatorisch. Und „jeder nimmt seine mitgebrachten Dinge und den produzierten Müll wieder mit nach Hause“, erklärt der Organisator Manfred Brandmüller vom Kulturverein „Chaiselongue“. Das habe bei den vergangenen beiden Weißen Nächten hervorragend funktioniert.

Der Garten sei groß genug für viele Besucher, eine Anmeldung daher nicht notwendig. Das mitgebrachte Essen und die Getränke seien nicht abzusprechen, sondern in ausreichender Portionierung für sich selbst und andere Hungrige und Durstige einfach mitzubringen. Die Mitglieder des Vereins „Chaiselongue“ werden sich untereinander besprechen, wer Wein, Käse, Brot und Ähnliches mitbringt - und dann gehen die Feiernden von Tisch zu Tisch und tauschen sich aus.