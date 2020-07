Wirksame Wildkräuter

Auch die Wegwarte stellt Kompass bei seiner Exkursion vor. © kompass

Viernheim.Wildkräuter unterschiedlicher Art stellen Verein Kompass und BUND bei einer Fahrradtour am Dienstag, 21. Juli, vor. Treffpunkt ist um 17 Uhr das Umweltbüro, Wasserstraße 20. Die Führung im Rahmen der Reihe „Natürlich Viernheim“ übernimmt Roland Matern. Kompass bezeichnet die Kräuter als „heimische Kraftnahrung“. Sie seien reichlich und kostenlos am Wegesrand zu finden und hätten mitunter eine gesundheitsfördernde oder gar heilende Wirkung. Im Anschluss an die Führung treffen sich die Teilnehmer in der Kulturscheune, um unter anderem über Lagerung sowie Einsatzmöglichkeiten der Pflanzen zu sprechen und einige Wildkräuter zu probieren.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl auf zehn Personen beschränkt. Anmeldungen nimmt die Kompass-Umweltberatung unter der Telefonnummer 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de entgegen. Nach Angaben des Vereins werden bei der Exkursion Orte angesteuert, die am besten mit dem Fahrrad zu erreichen sind. Interessenten, die zu Fuß oder mit dem Auto teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis Donnerstag, 16. Juli, im Umweltbüro zu melden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite umwelt-kompass.de.

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.07.2020