Wirre Aussagen erschweren Aufklärung

Viernheim/Darmstadt.Wegen besonders schweren Raubes steht derzeit ein 30 Jahre alter Mann aus Viernheim vor dem Landgericht in Darmstadt. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte, der in Marokko aufgewachsen ist und dort sein Abitur gemacht hat, am 27. Mai dieses Jahres am Kinopolis einen Bekannten ausgeraubt und mit einem Einhandmesser auf ihn eingestochen haben.

Als sich das Opfer weigerte, Geldforderungen nachzukommen, soll der mutmaßliche Täter es zunächst nach Wertgegenständen durchsucht und unter anderem eine Silberkette, ein Handy und ein iPad an sich genommen haben. In der von Staatsanwalt Moritz Teschner verlesenen Anklageschrift ist weiter die Rede davon, dass der Geschädigte eine Schnittverletzung und Schürfwunden erlitten haben soll.

Der Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen. Zu seinem Lebenslauf machte er Angaben. Am Goetheinstitut in seiner Heimat habe er nach seinem Schulabschluss Deutsch gelernt und dort auch seine spätere Ehefrau kennengelernt. Im Jahr 2012 zog das Paar nach Viernheim, wo der 30-Jährige mehrere Sprach- und Integrationskurse besuchte. Seinen Wunsch, ein Elektrotechnik- oder Maschinenbaustudium zu beginnen, konnte er wegen fehlender Abschlüsse nicht verwirklichen. Heute arbeitet er im Vertrieb.

Auszug nach Ehekrise

Im vorigen Jahr sei es zu einer Ehekrise gekommen, woraufhin er von seiner Frau vom Haus in die Garage umquartiert worden sei, berichtete er weiter. Dort wohne er jetzt. In diesem Zusammenhang hört sich der von Staatsanwalt Teschner verlesene zweite Anklagevorwurf des Wohnungsdiebstahls recht skurril an. Die Ehefrau hatte ihren Mann angezeigt, weil dieser während ihrer Abwesenheit eine Balkontür aufgehebelt, in der Wohnung Kaffee getrunken und anschließend geduscht hat. Inzwischen ist sie bereit, die Anzeige zurückzunehmen.

Die teils wirren und unglaubwürdigen Zeugenaussagen machen der 12. Großen Strafkammer die Rekonstruktion der Straftat bislang nicht einfach. „Wenn Zeugen Märchen erzählen, besteht jedoch für das Gericht keine Veranlassung, diese ein zweites Mal zu vernehmen“, reagierte der Vorsitzende Richter Christoph Trapp auf einen dementsprechenden Antrag von Verteidiger Jörg Becker, den Geschädigten aufgrund von Widersprüchlichkeiten erneut zu laden. Man habe sich einen persönlichen Eindruck von dem Zeugen gemacht, so Trapp: „Einige Dinge bleiben eher im Dunkeln.“ Einen weiteren Augenzeugen, der die Auseinandersetzung aus nächster Nähe beobachtet haben soll, will das Gericht versuchen ausfindig zu machen. Dass der Geschädigte selbst keinerlei Interesse an der Aufklärung des Vorfalls hat, wurde schon am ersten Prozesstag deutlich. Sein Erinnerungsvermögen hatte innerhalb eines halben Jahres deutlich gelitten. Er habe weder gesehen, dass ein Messer zum Einsatz gekommen sei noch habe er Verletzungen davon getragen. Die Angelegenheit sei für ihn abgeschlossen, ließ er das Gericht wissen. Weiter sagte er aus, eine ihm unbekannte Person habe ihm einen Geldumschlag als Entschädigung für die psychischen Schmerzen überreicht.

Am zweiten Prozesstag verlas der Kammervorsitzende zudem zwei DNA-Gutachten des hessischen Landeskriminalamtes. Demnach wurden auf Jacke, Jeans und T-Shirt des Tatverdächtigen wechselseitig Mischspuren von Blutanhaftungen beider Beteiligter festgestellt. Der Prozess wird am Dienstag, 10. Dezember, fortgesetzt. gs

