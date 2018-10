Wo drückt Radlern der Schuh?

Viernheim.Die Brundtlandstadt Viernheim ist eine Fahrradstadt, in der sich täglich Tausende von Radfahrern bewegen. Schließlich ist es so möglich, ohne größere Steigungen zügig voranzukommen. Allerdings gibt es auch immer wieder Ärger, wenn Autofahrer, Fußgänger und Radler sich ins Gehege kommen. Die Viernheimer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) hat den Fahrradklimatest vorgestellt. Eine Teilnahme ist noch bis zum 30. November im Internet oder auf einem Papierbogen möglich. In etwa zehn Minuten ist der Fragebogen ausgefüllt.

Bei dieser Umfrage können die Radfahrer angeben, wo ihnen der Schuh drückt. Macht das Radfahren in der Stadt Spaß oder ist es Stress? Diesmal liegt der Fokus der Umfrage auf Kindern und Familien. Fünf Zusatzfragen sollen zeigen, wie familienfreundlich die eigene Stadt ist. „Je mehr an dieser Umfrage teilnehmen, desto größer ist die Aussagekraft“, hofft Günter Aufdermauer auf großen Zuspruch. Bei der jüngsten Umfrage vor zwei Jahren sei das Interesse „eher mittelmäßig“ gewesen. Der ADFC-Fahrradklimatest findet dieses Jahr zum achten Mal statt und wird deutschlandweit durchgeführt, wieder in Zusammenarbeit mit dem Bundesverkehrsministerium.

Eigene Erfahrungen einbringen

„Wir haben ja schon mehrere Vorschläge aus unseren Reihen heraus gemacht und diese Überlegungen der Stadtverwaltung mitgeteilt. Natürlich bekommt so etwas mehr Gewicht, wenn möglichst viele Viernheimer ihre eigenen Erfahrungen einbringen“, bittet auch Gisela Albert aus der Viernheimer Ortsgruppe um viele Teilnehmer. Zuletzt hatte der ADFC den Wunsch geäußert, durch den freiwilligen Polizeidienst Radstreifen durch die Stadt zu schicken, um mehr Disziplin in den Verkehr zu bringen.

Die „lebensnahen Rückmeldungen“ der Umfragen zeigen Politik, Verkehrsplanung und Verwaltung in der Stadt, wie sicher oder unsicher sich radfahrende Menschen fühlen und geben Hinweise, wo an den Bedingungen für den Radverkehr noch geschraubt werden muss oder wo die Bemühungen schon Erfolge zeigen. Der Fahrradklimatest wird nach einzelnen Städten getrennt ausgewiesen.

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist nach Angaben der Lobbyorganisation die größte Befragung dieser Art weltweit. Er wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert. Im Jahr 2016 haben mehr als 120 000 Bürger mitgemacht und die Situation für Radfahrer in 539 Städten bewertet. JR

Info: Fragebogen und Ergebnisse von 2016 auf fahrradklima-test.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018