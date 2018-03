Anzeige

Mitglieder danken dem Vorstand

Der Kassenbericht von Margret Schneider war auch ein Beleg für die sparsame Haushaltsführung. Das bestätigten auch die Rechnungsprüfer Hans-Dieter Fuhry und Elvira Bauer. Die einstimmige Entlastung des Vorstandes war ein Zeichen des Dankes für dessen ehrenamtliches Engagement in den zurückliegenden drei Jahren.

Mit seinem Dank an die Vorstandsmitglieder würdigte Miltner deren ehrenamtliches Engagement.

Im Mittelpunkt der Tagesordnung stand die Wahl des Vorstands für die nächsten drei Jahre. Zur Wahl standen Robert Miltner als 1. Vorsitzender, Karin Hartmann als 2. Vorsitzende, Margret Schneider als Kassiererin, Nicole Gräff als Schriftführerin sowie Peter Ehmann und Sebastian Stanyak als Beisitzer.

Die einstimmige Wahl aller Vorstandsmitglieder war ein deutliches Vertrauensvotum für dessen Arbeit in den nächsten 3 Jahren. Die bewährten Aktivitäten und Feiern sollen auch im Jubiläumsjahr beibehalten werden.

Hinzu kommt eine Informationsveranstaltung am 17. Mai mit den Themen „Wenn Menschen älter werden“ und“Geschwisterpaare.“ Außer den bekannten Festen im Garten des Johannes-Schrey- Hauses steht in diesem Jahr am 10. oder 11. August eine „Weiße Nacht im Garten“ auf dem Programm.

Besucht wird auf der Freilichtbühne Mannheim-Gartenstadt „Der kleine Ritter Trenk“ und der Holiday Park in Hassloch. Höhepunkte sind die Jubiläumsveranstaltungen am 9. September „Musikfest – Schlagerparade“ und schließlich der Festakt am Samstag, 24. November.

Sozialkompetenz gefragt

Mit der Nikolausfeier am 9. Dezember klingt das Jubiläumsjahr aus. Natürlich hat sich in diesen 50 Jahren auch viel bei der Lebenshilfe geändert. Der Verein braucht dringend weitere Helfer und aktive Förderer, um auch weiterhin Familien mit behinderten Angehörigen unterstützen und helfen zu können. „Wir brauchen Menschen, die sich dieser Herausforderung stellen und ihre Sozialkompetenz aktiv sowie ehrenamtlich einbringen. Wir benötigen Unterstützung in jeder Hinsicht!“ Vorsitzender Robert Miltner hofft, dass im Jubiläumsjahr diese Sorgen der Lebenshilfe bei der Bevölkerung Gehör finden.

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.03.2018