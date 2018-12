Viernheim.Bei einem Einsatz am frühen Donnerstagmorgen haben Polizeikräfte in Viernheim, Weinheim und Mannheim insgesamt acht Wohnungen durchsucht und acht Tatverdächtige im Alter von 18 bis 28 Jahren vorläufig festgenommen. Die Männer kommen nach derzeitigen Erkenntnissen als Tatverdächtige für mindestens 15 Einbrüche in Hotels, Gaststätten und andere Geschäften im Stadtgebiet von Viernheim in Frage.

Hierbei hatten sie es nach Angaben der Polizei unter anderem auf Bargeld und Elektronikartikel abgesehen. Da sich der Verdacht der Ermittler konkretisierte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der acht Männer erwirkt. Hierbei stellten die Fahnder umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Männer müssen sich jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Fällen, die der Gruppierung zuzurechnen sind, dauern noch an. pol

