Wohnungen stark nachgefragt

Viernheim.Die Aktion „Vermiete doch an die Stadt!“ läuft inzwischen seit drei Jahren und wird nach Angaben der Verwaltung gut angenommen. „Anfangs waren viele Vermieter zögerlich, aber inzwischen hat sich herumgesprochen, dass das System funktioniert“, berichtet Bürgermeister Matthias Baaß im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Trotzdem würden weiterhin neue Vermieter gesucht.

Im Rahmen der Aktion mietet die Stadt leerstehenden Wohnraum an und vermietet diesen wiederum an Wohnungssuchende unter. Zwei Mitarbeiter der Stadt sehen sich die Wohnungen an und machen die Verträge: „Wir nehmen nichts, was zu luxuriös oder heruntergekommen ist“, betont Baaß.

Ansprechpartner für die Vermieter ist immer die Verwaltung. Die Stadt garantiert regelmäßige Mietzahlungen und kommt nach einem Auszug auch für eventuell notwendige Renovierungen auf. „Der Vermieter wird bei der Auswahl der Mieter mit eingebunden. Wir vermieten an niemanden, den er ablehnt“, fügt Baaß hinzu.

Im Rahmen der Aktion hat die Verwaltung nach Angaben von Reiner Schneider, Leiter des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamts, für mehr als 170 Menschen von 41 Vermietern 53 Wohnungen im ganzen Stadtgebiet angemietet. Josef Benz, Leiter des Amts für Soziales und Standesamt, berichtet, dass sich weitere Vermieter gemeldet haben und ihre Immobilien derzeit noch renovieren.

Familien brauchen mehr Zimmer

„Der Großteil der Wohnungen wird an Flüchtlinge vermietet, für die Übergangswohnheime nicht mehr geeignet sind“, berichtet Benz. Dazu gehörten etwa Familien, bei denen mehrere Kinder in die Schule gehen oder der Vater beginne, zu arbeiten. Die Familienmitglieder benötigten in diesen Situationen mehr Zimmer, um sich zum Beispiel auf Hausaufgaben konzentrieren oder sich ausruhen zu können. Auf dem freien Wohnungsmarkt würden die Flüchtlinge aus den Übergangswohnheimen aber oft keine Unterkunft bekommen. Rund 180 von ihnen stehen laut Benz derzeit auf der Warteliste.

Von „Vermiete doch an die Stadt!“ profitieren gelegentlich aber auch Einheimische, so Benz. Dabei handelt es sich um Personen, die aufgrund ihres geringen Einkommens Anspruch auf einen sogenannten Wohnberechtigungsschein haben, die aber von den Vermietern öffentlich geförderter Wohnungen abgelehnt werden. Grund dafür könne zum Beispiel ein Schufa-Eintrag sein, so Benz.

Solche Probleme habe aber nur ein sehr geringer Teil der rund 450 bei der Stadt gemeldeten Wohnungssuchenden. Insgesamt gibt es in Viernheim laut Benz rund 570 öffentlich geförderte Wohnungen. Diese seien in der Regel vermietet.

Im Rahmen von „Vermiete doch an die Stadt!“ gab es laut Baaß schon verschiedene Mieterwechsel. Dabei sei es aber noch nie notwendig gewesen, eine Wohnung nach einem Auszug komplett zu renovieren. „Es gab noch keine größeren Probleme.“ Auch bei den Zahlungen der Untermieter an die Stadt gab es laut Amtsleiter Schneider noch keine nennenswerten Ausfälle.

Die Idee zu „Vermiete doch an die Stadt!“ habe Viernheim von Städten wie Karlsruhe und Frankfurt übernommen, berichtet Bürgermeister Baaß. Allerdings sei das Projekt an die Situation in einer Kleinstadt angepasst worden. Weitere Städte wollen das Konzept übernehmen und haben sich, wie zum Beispiel Bad Nauheim, schon bei ihm erkundigt, so Baaß. Auch im Kreis Bergstraße gibt es die Aktion Baaß zufolge möglicherweise bald öfter. Die Kreisverwaltung plane, die Organisation für mehrere kleinere Kommunen zu übernehmen. Diese müssten sich dann nur noch um die Verträge und das Finanzielle kümmern.

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.07.2019