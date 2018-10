„Wohnungstür immer abschließen“

Viernheim.Die Zahl an Wohnungseinbrüchen ist laut Polizei in den vergangenen Monaten zurückgegangen. Dennoch bleibt das Thema brisant – weil es jeden treffen kann. Um es den Kriminellen nicht zu leicht zu machen, sollten die Bürger ihr Zuhause entsprechend sichern. Worauf es dabei ankommt, darüber informierten die Beamten am Präventionsmobil des Polizeipräsidiums Südhessen, das gestern auf dem Stadtplatz am Rhein-Neckar-Zentrum Station machte.

„Sicher in Hessen – Gegen Wohnungseinbruchdiebstahl“ lautet das Motto der Initiative. Fachberater der Polizeilichen Beratungsstelle geben bei der Rundreise durch ihren Zuständigkeitsbereich wertvolle Tipps, mit denen man sein Hab und Gut sichern kann. Insbesondere im Herbst, wenn die Tage kürzer werden und es schon am späten Nachmittag anfängt zu dämmern, wittern Kriminelle ihre Chance. Auch der Polizei ist dieses jährlich wiederkehrende Phänomen ein Dorn im Auge.

Das speziell für Beratungszwecke ausgebaute Präventionsmobil steht deshalb täglich in einer anderen Kommune. Interessenten wird vor Ort ein persönliches Gespräch angeboten. In einer Broschüre hat die Polizei zudem mehrere Fachbetriebe aufgelistet, die über die notwendige Qualifikation verfügen. In Viernheim sind das die Schreinereien Baureis und Friderich.

Polizeihauptkommissarin Christel Shelton zeigte anhand von Exponaten, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. „Das Hauptaugenmerk sollte natürlich auf Fenster und Türen gerichtet sein“, sagte die Beamtin. Entsprechende Maßnahmen könnten beim Neubau, Umbau oder durch eine Nachrüstung erfolgen. „Aber auch durch das persönliche Verhalten können Kriminelle abgeschreckt werden. Als guter Schutz hat sich auch die Nachbarschaftshilfe bewährt“, betonte Shelton.

Die Experten gaben den Passanten sechs goldene Regeln mit auf den Weg. Demnach solle man immer die Haustür abschließen, auch wenn man das Gebäude nur für kurze Zeit verlasse. Fenster, Balkon- und Terrassentüren gelte es grundsätzlich zu schließen. Der Schlüssel dürfe niemals außerhalb der eigenen vier Wände deponiert werden. Sollte er einmal verloren gehen, raten die Beamten, den Schließzylinder auszuwechseln. Darüber hinaus empfehlen sie, auf Fremde in der Wohnanlage zu achten und niemandem Hinweise auf die eigene Abwesenheit zu geben.

Der Schutz vor Einbrechern stand bei den Beratungsgesprächen im Mittelpunkt. Allerdings hatten die Besucher auch Fragen zum Enkeltrick oder der Internetkriminalität. „In letzter Zeit melden sich immer wieder falsche Polizeibeamte bei älteren Mitbürgern“, berichteten die Experten. „Gerade am Telefon sollte man nicht zu gutgläubig sein. Die Polizei wird niemals von der Notrufnummer 110 anrufen.“ JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018