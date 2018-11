Workshop und Improtheater

Viernheim.Um das Schwerpunktthema Kommunikation geht es beim Workshop und Improvisationstheater am Freitag, 30. November, im Ratssaal des Rathauses. Hierzu lädt Philipp Granzow vom Brundtlandbüro alle Bürger ein. „Ich freue mich, dass die Klimakultur-Werkstatt (CCL für ClimateCultureLab) nach Viernheim zurückgekehrt ist“, sagt er. Diesmal stehe Kommunikation im Fokus der ersten überregionalen Werkstatt zum klimafreundlichen Kulturwandel. Vertreter aus Karlsruhe, Wörrstadt und Augsburg werden erwartet. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nur für den Workshop erforderlich. Der Eintritt zum Improtheater abends ist frei.

Der Workshop beginnt um 11 Uhr. Am Vormittag ist eine Poster-Präsentation der CCL-Kommunen Süd mit dem Titel „Praxishöhepunkte und Fehlschläge im Klimakultur-Wandel“ geplant, danach ein Impulsvortrag „Transformation der Energielandschaft vor Ort“. Anschließend geht es um individuelle Kommunikationsperspektiven – was ist mir wichtig? Es folgt eine Reflektion mit Erfahrungsaustausch.

Am Nachmittag will der Teilnehmerkreis beim Thema „Frischluft für den Klimaschutzmarathon – Kommunikation besser angehen“ Handlungsempfehlungen entwickeln. Gespannt sein darf man auf die „Gemeinschaftsaktion“ mit Improtheater-Lehrer Hans-Peter Stoll. Das vorgegebene Motto lautet: „Ich bin ja ganz anders, aber ich komme so selten dazu“.

„Improtöre“ treten auf

Alle interessierten Viernheimer sind hierzu herzlich eingeladen. Klimaschutz braucht neben allen technischen Maßnahmen auch frische Kommunikation, unkonventionelle Ideen und ganz neue Handlungsansätze, heißt es in einer Pressemitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Mit einem gemeinsamen Abendessen geht die Tagesveranstaltung über in die Abendveranstaltung mit den „Improtören“.

„Jetzt mal ehrlich: Wie ist er denn so, der neue klimafreundliche Mensch?“ Diese Frage stellen sich die „Improtöre“ bei einem unterhaltsamen Klima-Kultur-Dialog, bei einer interaktiven Show bei einem Improvisationstheater. „Alles entsteht spontan im Augenblick aus den Vorschlägen des Publikums und den Einfällen der Schauspieler. Die Zuschauer wünschen sich Gefühlslagen, Genres und Atmosphäre. Die Schauspieler setzen diese in ungewöhnliche Geschichten, überraschende Szenen und einmalige Lieder um“, so Granzow.

Jeder Theaterabend ist eine Premiere und ein einmaliges interaktives Zusammenspiel von Zuschauern, Schauspielern und Musikern. Wichtig sind dabei spannende Figuren, stimmungsvolle Atmosphäre und Musik, woraus improvisierte Szenen entstehen. red/bur

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018