Workshop zu Carsharing

Viernheim.Carsharing in Viernheim soll attraktiver werden und noch mehr Nutzer ansprechen. In einem Workshop am Donnerstag, 22. November, sollen dazu in der Kulturscheune neue Ideen gesammelt werden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Wie bei vorangegangenen Terminen zum Klimaschutzkonzept der Stadt können sich alle Bürger daran beteiligen. An zehn Standorten in Viernheim stehen Fahrzeuge zum Carsharing bereit. Die Stadt sucht nach Ideen, wie noch mehr Menschen zum Umstieg auf das System bewogen werden können. Der Abend soll dem Austausch zwischen den aktuellen und potenziellen Nutzern und dem Betreiber dienen. Es können Bedürfnisse und Probleme thematisiert und diskutiert und auch schon Lösungen erarbeitet werden. „Dabei wollen wir mit kreativen Methoden arbeiten“, sagt Philipp Granzow, der Brundtlandbeauftragte der Stadt. Als Moderator fungiert Kilian Karg. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig. gna

© Südhessen Morgen, Montag, 19.11.2018