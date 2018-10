„Worte Jesu geben Kraft“

Viernheim.„Jesus, lehre uns, wie wir richtig beten“, bitten die Menschen. Der Gottessohn breitet seine Arme aus und spricht ihnen vor: „Vater unser im Himmel.“ In der Marienkirche singen und spielen Kinder und Jugendliche das Musical „Lehre uns beten“. In sechs Liedern und kurzen Sprechsequenzen wird erzählt, wie Jesus den Menschen das Vaterunser beigebracht hat und wie man noch Jahrtausende später die Kraft des Gebets spürt.

In Israel, vor mehr als 2000 Jahren, leben Esther und Joshua mit ihren Kindern. Kaufmann Joshua (Emilia Träger) sagt: „Der Verdienst reicht kaum mehr zum Leben, seit die Römer die Steuern erhöht haben.“ Esther (Sophia Kramer) arbeitet auf dem Acker und im Haushalt. „Irgendetwas fehlt mir“, meint sie. „An manchen Tagen bin ich ohne Kraft, und ich frage mich, wie man es schafft, voller Hoffnung und Spaß und Mut durchs Leben zu gehen? An manchen Tagen bin ich ohne Mut, und ich frage mich, ist es denn gut, weiter so meiner Wege weiterzugehen?“, singt das Paar, das verzweifelt nach Gott ruft – und ihn nicht hört.

Sie ruhen sich am Sabbat aus, da eilt Freundin Ruth (Luisa Usler) in das Wohnhaus: „Esther, Esther, steh’ schnell auf! Jesus ist hier in unserer Nähe“, ruft sie und weckt die Familie. „Wenn du auf seine Worte hörst, schöpfst du viel mehr Kraft, als wenn du eine Stunde länger schläfst“, verspricht Ruth, die schon so viel von Jesus gehört hat. „Ja, wir wollen Jesus sehen“, freuen sich auch die Kinder (Luisa Kramer, Theresa Heiland).

Die Familie macht sich also auf den Weg und kommt bei Jesus (Leo Grubert) an. „Habt ihr schon gehört? Was Jesus redet, ist einfach wunderbar! Seine Worte geben Kraft und Mut, und gestärkt durch Gottes Geist können wir unsere Wege weitergehen“, singt Ruth begeistert. Ihre Kinder (Felia Ostrowicki, Lenja Ostrowicki und Nina Kempf) berichten aufgeregt, was Jesus über Gott erzählt hat – dass er die Menschen liebt und ihnen hilft und dass die Menschen einander helfen sollen.

Publikum singt mit

Jesus ruft Esther und Joshua zu sich. „Vor lauter Arbeit habt ihr Gott nicht gehört“, rät er den beiden, ihr Herz zu öffnen. „Guter Gott, du bist für uns wie Mutter und Vater“, singt der Chor. Dazwischen steht Jesus und spricht die starken und guten Worte aus dem Vaterunser-Gebet vor. Als mitten im Schlusslied „Wir danken dir, Jesus unser Bruder und Freund“ das Vaterunser gesungen wird, stimmt auch das Publikum ergriffen mit ein. „Lehre uns beten“ ist ein Kooperationsprojekt von Kindern der Maria-Ward-Kindertagesstätte und der „FaKiMus“-Gruppe. Dahinter verbirgt sich die „Familienkirchenmusik“ der Pfarrei Johannes XXIII., die musikalische Projekte umsetzt. Das Musical war das erste Projekt, zu dem sich interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern fürs Mitmachen melden konnten.

Komponiert wurden die sechs Lieder allesamt von Eva-Maria Renner, die nicht nur mit den Solisten, sondern auch dem Kindergarten-Chor geprobt hat. Unterstützt wurde sie beim Einstudieren von den Erziehern der Kita. Bei der Aufführung in der Marienkirche begleitete Johannes Renner am Keyboard den Gesang der Solisten und des Chors. Eva-Maria Renner hatte auch die Zwischentexte verfasst, die die Geschichte vom Vaterunser so kindgerecht und doch nachdrücklich erzählen und erklären.

