„Wortsgaudi“ zu erwarten

Willy Astor unterhält am Freitag die Besucher des Autokinos.

Viernheim.Der erste Monat des Car-Watch-Festivals geht am kommenden Wochenende mit zwei echten Höhepunkten zu Ende. Willy Astor und Eure Mütter treten im Autokino auf. Am Freitag, 29. Mai, gastiert der bayrische Komiker Willy Astor in Viernheim. „Das wird eine Wortsgaudi“, verspricht der Wortakrobat. Passend zu seinem Auftritt vor Dutzenden von Autos wird er unter anderem die Nummer „Radkäppchen und der böse Golf“ bringen oder 123 Kinofilme in eine sechsminütige Geschichte packen.

Der Bayer versteht es auf einzigartige Weise, mit Worten zu spielen. Offensichtlich und unterschwellig jongliert er mit den Wörtern, da lohnt es sich, genau und aufmerksam zuzuhören. Willy Astor selbst garantiert den Zuschauern: „Es ist ein Programm für Wortgeschrittene. Am Ende des Abends werden Sie gerädert sein.“ Das Programm „Jäger des verlorenen Satzes“ von Willy Astor beginnt um 19.30 Uhr, Einlass auf das Gelände ist ab 18 Uhr. Das Ticket kostet 88 Euro pro Auto.

Humor ist auch am Samstag, 30. Mai, Trumpf: Da steht die Comedy-Gruppe Eure Mütter auf der Bühne des Autokinos. Neben den beliebtesten Liedern des Trios darf sich das Publikum auch auf eine Kostprobe aus dem brandneuen Programm „Bitte nicht am Lumpi saugen!“ freuen. Dazu kommen unbekanntere Juwelen aus frühen Jahren sowie sicherlich auch ein paar vollkommen ungeplante Momente, die die Autokino-Show zu einem Erlebnis machen werden. Die Gruppe Eure Mütter tritt um 19.30 Uhr auf, Einlass auf das Gelände ist ab 18 Uhr. Die Eintrittskarten kosten zwischen 68,50 und 112,50 Euro, je nach Personenanzahl im Auto. su

