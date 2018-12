Wuchtige Kirchenmusik

Viernheim.In der über 25-jährigen Tradition der Konzerte am zweiten Advent war dieses Konzert sicherlich einer der Höhepunkte. In der bis auf den letzten Platz besetzten Auferstehungskirche standen auf dem Programm Werke von Gottfried August Homilius und Johann Sebastian Bach, eigentlich ein Routineprogramm, das es aber in sich hatte.

Homilius war zunächst Organist an der Dresdner Frauenkirche und später Kreuzkantor. Aus seinem umfangreichen kirchenmusikalischen Werk kam die Motette „Die Freude der Hirten über die Geburt Jesu“ zur Aufführung. Der Stil, vor allem der Chorsätze und Arien, weist schon auf die Frühklassik hin, während die Rezitative noch Linien seines Lehrmeisters Bach folgen. Der Abwechslungsreichtum der Instrumentierung der einzelnen Sätze erfordert neben dem Streicherpart auch ein umfangreiches Bläserensemble einschließlich Fagott und hohen Bachtrompeten. Dafür hatte Kantor Martin Stein hervorragende professionelle Solisten gewinnen können, die mit dem Streicherensemble der Gemeinde, das seit über 25 Jahren ehrenamtlich tätig ist, ein hervorragendes Orchester bildeten.

Präzise auch in schnellen Teilen

Chor und Orchester brillierten in den wuchtigen Ecksätzen, während die Solopartien durch die Zuordnung der Begleitinstrumente jeweils ihre eigene Farbe erhielten. Mit Doris Wagner-Steffan (Sopran), Sandra Stahlheber (Alt), Martin Steffan (Tenor) und Matthias Horn (Bass) standen ebenfalls hervorragende Gesangssolisten zur Verfügung.

Mit Bachs Orchestersuite in D-Dur konnte das Orchester seine hohe Qualität beweisen. Es bestach durch die Homogenität und Präzision auch bei den schnellen Passagen der Ouvertüre und die ruhige und trotzdem spannungsvolle Interpretation der (weltbekannten) Air wie auch bei den beschwingten Tanzsätzen. Das Weihnachtsoratorium mit seinen sechs Kantaten ist sicher die vollkommenste musikalische Interpretation der Weihnachtsgeschichte. Martin Stein stellte die erste Kantate ganz bewusst dem Werk von Homilius gegenüber und zeigte damit die Stilunterschiede auf, die sich besonders in der Dynamik der Chöre und der Schlichtheit der Choralsätze zeigen. Der gewaltige und imposante Eingangschor „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“ war ein Höhepunkt des Abends, wobei sich auch die Solisten in den Chor mit einreihten. Für diese gewaltige Musik war die Auferstehungskirche eigentlich zu klein; sie hätte einen größeren Raum verlangt.

Der langanhaltende Beifall, der im Stehen dargebracht wurde, dankten dem Kantor und Dirigenten, der wieder ein abwechslungsreiches Programm gestaltet hatte, und allen Musikern und Sängern – professionellen wie ehrenamtlichen – für ein großes Konzerterlebnis. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.12.2018