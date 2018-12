Wunsch nach einer Rutsche könnte wahr werden

Viernheim.„Eine große Couch“, „ein Barbiehaus“, „eine Rutsche“ – die Kinder aus der Kindertagesstätte Johannes XXIII. wissen sofort, was sie für ihren Kindergarten kaufen und anschaffen würden. Als Katja Ott die Mädchen und Jungen im Kindergarten besucht, hat sie einen gut gefüllten Umschlag mit. Die Mitarbeiter der Firma Hans Winkenbach sind regelmäßige Gäste in den Kindertagesstätten der Pfarrei und bringen vor Weihnachten ein besonderes Weihnachtspräsent. „Vielleicht braucht ihr neue Spielsache, neue Mal- und Bastelmaterialien, oder vielleicht braucht man das Geld auch für den Spielplatz“, sagt die Tochter von Firmenchef Werner Winkenbach und überreicht einen Scheck über 600 Euro. Es gibt schon einen konkreten Zweck für die Zuwendung. „Wir sammeln ja gerade für den neuen Außenbereich“, erzählt Martina Hehn, stellvertretende Kitaleitung, „deshalb wird die Spende wahrscheinlich in diesen großen Topf gehen.“ Und vielleicht hilft die weihnachtliche Spende dabei, dass der Wunsch nach einer Rutsche im kommenden Jahr erfüllt werden kann. su (Bild: su)

