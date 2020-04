Wuzzdog-Festival fällt aus

Viernheim.„Aufgrund der aktuellen Lage sind wir leider gezwungen unser diesjähriges Jubliäums-Wuzzdog abzusagen“, vermeldete der Vorstand des Tierschutzvereins in knappen Worten. Das Musikfestival in der Feierabendhalle, dessen Erlös dem Tierheim immer stattliche Einnahmen beschert hat, hätte am 23. Mai seinen zehnten Geburtstag gefeiert.

Mike Hofmann, der seit Anfang an das musikalische Programm zusammenstellt, hatte diesmal die Bands Purple Rising, Scorpion Sting, Fish and the Bongartz, Stoned und die Lokalmatadore der Rockhouse Family für den guten Zweck gewinnen können.

„Der Ausfall des Wuzzdog-Festivals reißt natürlich ein großes Loch in unsere Kasse. Außerdem haben das gesamte Team und die zahlreichen Helfer der Veranstaltung mit großer Freude entgegen gefiebert“, sagt Tierheimleiterin Nicole Dalesio. Im Etat fehle jetzt „ein hoher vierstelliger Betrag“.

Auftritt ohne Gage

Immerhin konnten größere Ausgaben noch rechtzeitig vermieden werden. Die Musiker treten zugunsten des Tierwohls ohnehin ohne Gage auf und die Veranstaltungstechnik sowie der Getränkelieferant hatten in weiser Voraussicht noch keine endgültigen Aufträge erhalten. Das Sicherheitspersonal wurde nun ebenfalls abbestellt.

„Vor dem Festival mussten bereits zwei unserer beliebten Flohmärkte abgesagt werden, bei denen sonst auch immer etwas hängengeblieben ist. So wie es gerade aussieht, dürften weitere Absagen folgen“, vermutet Dalesio.

Die Verantwortlichen im Tierheim wollen sich daher jetzt neue Einnahmequellen erschließen. Denn das Personal und die Pflege der Tiere müssen schließlich bezahlt werden. Daneben fallen auch noch Kosten für Bauprojekte an. Dazu gehören die Errichtung eines neuen Schulungsgebäudes mit großem Mehrzweckraum und der Umbau des Kleintierhäuschens. JR

