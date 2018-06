Anzeige

Viernheim.Fällt der Name Woodstock, geraten die Freunde knallharter Rockmusik und sentimentaler Balladen schnell ins Schwärmen. Das legendäre Festival ist aber längst Geschichte, und so mancher Protagonist von damals weilt nicht mehr unter uns. Allerdings wurde dem Mythos von einst in Viernheim vor einigen Jahren neues Leben eingehaucht, als das Benefizfestival Wuzzdog aus der Taufe gehoben wurde.

Am heutigen Samstag um 15 Uhr ist es wieder soweit, dann geht in der Feierabendhalle die nächste Auflage über die Bühne. Das musikalische Programm lässt einmal mehr keine Wünsche offen und die Coverbands sind nicht weit entfernt von den Originalen. Natürlich wird auch beim kulinarischen Angebot auf Bewährtes gesetzt, so dass sich die Besucher auf einen unterhaltsamen Abend gefasst machen können.

„Big Ones“ wird als weltweit beste Aerosmith Tribute Band gehandelt. Die italienischen Profimusiker zelebrieren und leben jeden Ton des Originals. Eine Band wie aus einem Guss. Musikalisch perfekt. Und die optische, wie gesangliche Übereinstimmung von Frontmann Renzo zum Original Steven Tyler ist frappierend.