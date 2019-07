Yaa Soma will Dorfschulen helfen

Viernheim.Der Verein Yaa Soma hat eine Spendenaktion zugunsten von Bänken für Dorfschulen in Burkina Faso gestartet. Laut einer Mitteilung werden in einer Grundschule in Tamissi mit drei Klassenräumen mehr als 180 Schüler unterrichtet, sodass es dort sehr eng ist. Immer mehr Eltern möchten jedoch, dass ihre Kinder regelmäßig in die Schule gehen. Deshalb haben sie in Eigeninitiative mit einfachsten Mitteln noch ein Klassenzimmer für weitere 65 Kinder errichtet. Yaa Soma möchte das Engagement der Eltern dort und an andere Schulen unterstützen. Spenden sind möglich an die Volksbank Darmstadt-Südhessen IBAN: DE58 5089 0000 0059 9632 01 Spendenzweck: Schulbank; sowie Sparkasse Starkenburg IBAN: DE78 5095 1469 0003 0961 69 Spendenzweck: Schulbank. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.07.2019