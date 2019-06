Yoga im Haus der Stille

Viernheim.. Eine Yoga-Woche veranstaltet das Familienbildungswerk (FBW) vom 12. bis 16. August. An fünf Tagen stehen jeweils zweimal eineinhalb Stunden Praxis im Haus der Stille in Rengsdorf bei Neuwied auf dem Programm. Die Teilnehmer sollen den Aufenthalt laut FBW nutzen, um es sich richtig gutgehen zu lassen und auf den eigenen Körper zu achten.

Neben dem Yoga bieten die beiden Kursleiterinnen Diana Weber und Silvia Schoeneck weitere spirituelle und kreative Projekte in Einzel- und Gruppenarbeit an. Zudem gebe es regelmäßig die Möglichkeit zum Gebet in einer Kapelle. Ein Teil der Zeit werde auch schweigend verbracht.

Die Kosten betragen 250 Euro für die Übernachtung im Einzelzimmer mit vegetarischer Vollverpflegung, hinzu kommt die Kursgebühr von 120 Euro. Die Anfahrt erfolgt in Fahrgemeinschaften oder individuell.

Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk (Weinheimer Straße 44) bis 28. Juni unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.06.2019