Youngsters feiern souveränen Erfolg

Viernheim.In dieser Saison nimmt ein U12-Basketball-Team mit Viernheimer Kindern an der Spielrunde teil und konnte gleich im ersten Spiel einen souveränen Erfolg feiern.

Der TSV Amicitia kooperiert schon seit Jahren im männlichen Bereich mit der TSG Weinheim und spielt als BG Viernheim-Weinheim in den Altersklassen U8, U10 und U12 bereits in den Spielrunden mit. Die Teams sind dabei mit Viernheimern und Weinheimern gemischt, die Trainingseinheiten sind abwechselnd in Viernheim und Weinheim. In der Altersklasse der Unter-Zwölfjährigen wird aus organisatorischen Gründen zwischen Weinheimer Kindern und Viernheimer Kindern getrennt. Weil der Spielmodus in ein „Vier gegen vier“ geändert wurde, kann die Viernheimer U12 trotz noch dünner Personaldecke am Spielbetrieb teilnehmen. Die Viernheimer Youngsters sind als U12-2 in der Kreisliga gemeldet und werden vom „FSJler“ Gabriel Kapousouzis zusammen mit Matthias Brechtel trainiert.

Mit dem TSV Schönau wartete im ersten Spiel ein Gastgeber, der ebenfalls seine Premiere im Rundenbetrieb feierte. Bei einer Spielzeit von achtmal fünf Minuten muss jedes Kind mindestens zwei Spielperioden spielen und mindestens zwei Abschnitte aussetzen, die gültigen Basketballregeln wie Schrittfehler oder Fouls werden noch nicht so konsequent ausgelegt wie in den älteren Altersklassen.

Das Viernheimer Team ging von Anfang an sehr beherzt in das Spiel. Immer wieder klauten sich die Spieler den Ball und starteten Angriffe auf den Korb. Vor allem die „echten“ U12-Spieler Hanna Oscik (Jahrgang 2007), Ömer Yollu (2007), Luke Resch (2008) und Jonas May (2007) konnten sich immer wieder über Korbtreffer freuen. Aber auch die Youngsters des Teams, Tim Kessler und Stuart Belchev, beide Jahrgang 2011 und damit vier Jahre jünger als die Mitspieler, engagierten sich nicht weniger, hatten es aber mit Korbwürfen einfach etwas schwerer. Die Viernheimer führten schnell mit 19:0 und bauten den Vorsprung konstant bis zum Endergebnis von 60:16 aus.

Für BG Viernheim-Weinheim spielten: Stuart Belchev, Tim Kessler, Hanna Oscik, Ömer Yollu, Jonas May und Luke Resch (Coach: Gabriel Kapousouzis).

Nachwuchs gesucht

Das junge Team freut sich auf weitere basketballbegeisterte Kinder. Trainingszeiten sind dienstags von 17 bis 18.30 Uhr in der Halle der AvH-Schule und freitags 15.30 bis 17 Uhr in der Waldsporthalle. Zum Trainieren werden lediglich Sportkleidung, Hallenschuhe und etwas zum Trinken benötigt. Weitere Informationen erteilt die Geschäftsstelle der Abteilung Basketball unter der Telefonnummer 06204/83 32 oder der Mail geschaeftsstelle@basketball-viernheim.de. su

